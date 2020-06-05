«Она меня бросила, но я ее простила»: иностранка пытается отыскать свою непутевую мать в Новосибирске

27-летняя Люба Аллоярова - жительница другой страны, но все ее мысли сейчас о России. У Любы в жизни есть многое, о чем другие только мечтают: любящие папа и бабушка, хорошая работа - девушка трудится дизайнером в столице Узбекистана - Ташкенте. Но с самого детства ей не хватает родного человека - мамы, которая бросила ее после развода. Почему Любовь отчаянно пытается найти родительницу, которой оказалась не нужна, - в нашем материале.

«КАЖДЫЙ РАЗ ОНА ОБЕЩАЛА ПРИЕХАТЬ, Я ВЕРИЛА И ЖДАЛА»

Люба о Новосибирске ничего толком не помнит: сразу после развода папа увез двухлетнюю девочку в Узбекистан.

- Отец не особо откровенничал, почему они с мамой развелись: говорил, что не сошлись характерами. Единственное, что я знаю: папа опеку надо мной получил через суд, - рассказала КП-Новосибирск Люба. - Папа старался делать для меня все, но чего-то он просто не умел. Например, плести косички, поэтому у меня часто были простые прически - хвостики. Или нас выручала бабушка. Мамы, конечно, всегда не хватало.

Бытовые трудности - это не единственное, с чем пришлось столкнуться девушке.

- Обиднее всего было, что к другим в школу на родительские собрания мамы приходили, а ко мне - нет. И одноклассники потом расспрашивали, где моя мама. Я им говорила, что мама сейчас в России, - продолжает девушка.

А что же до мамы Любы - Светланы? Она ни разу так и не приехала в Ташкент к дочке. Звонила пару раз в год по праздникам.

- Каждый раз она обещала приехать, и я очень ее ждала, верила ее словам. А потом плакала, потому что она не приезжала, - вспоминает сибирячка.

Однажды Люба все-таки увиделась с мамой: папа сам привез девочку в Новосибирск.

- Мне тогда было 8 лет. Я помню, что остановились мы не у мамы, а у папиных друзей. Мама нас в гости не позвала: сказала, что продает квартиру. Но купила мне какие-то вещи к школе, - говорит девушка.

ПОТЕРЯЛА КВАРТИРУ, СТАЛА ПИТЬ

Папа с дочерью вернулись в Узбекистан, и с тех пор Люба больше ни разу маму не видела. Женщина продолжала лишь изредка звонить дочке.

- Однажды мама сказала, что нарвалась на черных риелторов и потеряла квартиру. Знаю, что после этого она стала сильно пить, - вздыхает Люба. - И еще у нее родился сын - получается, мой сводный брат, но я его ни разу не видела! Ему сейчас должно быть примерно 19-20 лет, зовут Георгий.

Во время очередного разговора Люба впервые попросила у мамы помощи.

- Я хотела переехать в Россию, и нужно было оформлять регистрацию. Мама пообещала помочь и пропала. И не звонит уже три года. Связаться с ней я не могу: она всегда звонила нам с разных номеров, - объясняет девушка. - Пробовала искать ее и брата в соцсетях, но без толку…

К сожалению, у Любы не сохранилось и фото мамы.

- Папа говорит, что мы с мамой очень похожи. Он поддержал меня, когда я решила искать маму в России, - уверяет девушка.

Известные данные: Светлана Борисовна Езова, дата рождения - 05.10.1970. Жила женщина когда-то на улице Степной. Люба надеется, что этих данных будет достаточно.

- Я давно уже простила маму за предательство. Просто хочу посмотреть ей в глаза, задать миллион вопросов, - признается Люба. - А еще хочу помочь: она все-таки моя мама и осталась без крыши над головой. И мечтаю увидеть брата!

Уважаемые читатели! Если вы что-то знаете о местонахождении мамы Любы, сообщите об этом в редакцию по тел. 8-913-068-56-72. Мы обязательно все данные передадим девушке.

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