«Он никогда не говорил о своем прошлом»: жительница Донецка ищет новосибирских одноклассников своего умершего отца

58-летняя Любовь Стручкова из поселка Дружкова Донецкой области ищет одноклассников своего отца Михаила Стручкова. Она нашла общее фото класса после смерти папы. Сибиряк никогда ничего не рассказывал о своем прошлом, его детство пришлось на военные годы. Теперь женщина надеется, что сможет самостоятельно узнать хоть что-то о прошлой жизни своего умершего папы.

«МОЯ ФАМИЛИЯ - ВЫМЫШЛЕННАЯ»

Михаил Матвеевич Стручков родился в Сибири - в городе Томске - 21 ноября 1928 года. Так написано в его свидетельстве о рождении. В графе, где должны быть указаны родители, стоит прочерк. Сибиряк отслужил в армии и отправился строить Волгоградскую гидроэлектростанцию. Именно там Михаил познакомился с Никитой, который был родом с Украины.

- Папа приехал вместе с другом к нему на родину в гости да так и остался тут. У Никиты была сестра, в которую влюбился мой папа. Он на ней женился, остался жить в Донецкой области. Потом у них родилась я, - рассказала КП-Новосибирск Любовь Стручкова, дочка Михаила. - Это все, что я знаю о его жизни до моего рождения.

Будучи ребенком, Любовь постоянно расспрашивала папу о его родственниках. Михаил ничего не рассказывал, только отмахивался от дочки.

Военные фотографии сибиряка. Фото: личный архив.

- Папа всегда был скрытным человеком. Он не проронил ни слова о семье, о военном времени. На все мои вопросы о бабушке и дедушке отвечал кратко: «Не знаю, не помню». У меня всегда было такое ощущение, что человек появился только после армии, - говорит Любовь.

В 1972 году, когда девушка выросла, решила поднакопить денег и съездить к папе на родину, в город Томск. Михаила поставила перед фактом, что они поедут туда.

- Я спросила у папы, на какое число брать билеты. Он аж побелел и не мог ни слова сказать. Выдавил только: «А что мы будем искать?». Ну, я и ответила, что в архивах покопаемся, возможно, на кладбище найдем могилку наших родственников, - вспоминает женщина. - Папа долго молчал, но потом решительно сказал, что там искать нечего и некого. И фамилия у него якобы вымышленная.

Тогда Любовь оставила все попытки найти родственников.

«Не узнала папу на фотографии»

Михаил умер в 1989 году, а его жена - в 2015-м. После смерти мамы Любовь решила разобрать старые документы, бумаги и фотографии. Среди макулатуры нашла справку отца об окончании школы в поселке Утянка, он находится в Доволенском районе Новосибирской области.

- Я была в шоке. Начала разбирать бумаги и нашла фотографию, на которой была подпись: «5-й класс Утянской н. с. ш. 39 - 40 уч. год». Папу я на снимке не узнала, конечно, но уверена, что он там есть, - продолжает женщина. - Я сопоставила со справкой и думаю, что это его класс.

Любовь снова загорелась идеей узнать о прошлом родного человека. По запискам в тех же бумагах ей удалось выяснить, что когда-то папа искал в Утянке одного человека, некого Дудченко, который переехал в Новосибирск. Адрес был указан в справках. Женщине даже удалось найти людей, которые съездили в указанный дом, но ничего не нашли.

Справка об окончании Утянской школы. Фото: личный архив.

- Я сама сейчас в Донецкой области, живу тут. Из-за военных действий, которые у нас ведутся, не могу приехать в Новосибирск и начать поиски самостоятельно. Фотографию класса выложила в социальные сети, получила всего один отклик, - добавляет Любовь. - Один мужчина узнал на фотографии дальнюю родственницу. И все. На этом мои поиски застопорились.

Несмотря на большое расстояние, Любовь хочет найти одноклассников своего отца. Она понимает, что в живых никого из них, наверное, и не осталось, но есть родственники, у которых может храниться точно такой же снимок.

Уважаемые читатели, если вы узнали Михаила Матвеевича Стручкова 1928 года рождения или же людей на фотографии, сообщите, пожалуйста, в редакцию по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«От него разом забеременели две девушки. Одна из них - моя мама»: сибиряк ищет отца, которого видел лишь однажды

Мужчина верит, что папа жив, и хочет сам спросить, почему тот выбрал другую семью (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru