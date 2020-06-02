Набережную «смыло», машины затопило: фото и видео ливня 2 июня 2020 года в Новосибирске

Начало лета принесло в Сибирь непогоду: прошел сильнейший ливень 2 июня 2020 года в Новосибирске. Публикуем лучшие фото и видео разгула стихии.

Синоптики о разгуле стихии предупреждали накануне. Причиной ее стал очередной циклон.

Восход в воде.

- Холодные воздушные массы пришли в Новосибирск со среднего Урала: они принесли с собой похолодание и осадки в Новосибирскую область, - рассказал КП-Новосибирск Ренад Ягудин, пресс-секретарь Западно-сибирского гидрометцентра. – К примеру, в Чулыме выпало 12 миллиметров осадков за ночь. Но это для нашего региона не рекорд.

Хотя никакого «дождливого» рекорда не было, стихия принесла много неприятностей новосибирцам. В первую очередь досталось центру города:

Красный проспект утонул.

- Полосу Красного проспекта у «Роял Парка» залило водой так сильно, что некоторые водители утопили там свои автомобили, а остальным пришлось пользоваться для проезда встречкой, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Затопило также улицы Ленина, Орджоникидзе, Нарымскую, Владимировскую, Восход, проспект Димитрова, перекресток улиц Кошурникова и Богаткова.

Такие виды сейчас у набережной.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Но это еще не все: затопило также Михайловскую набережную и парк «Городское начало». Потоки воды серьезно повредили там плитку.

- Местами плитку сильно подмыло и образовались ямы, где-то она проваливается прямо под ногами. Все в грязи, песке. Ужас, пройти невозможно, - сообщают очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Ливень не пощадил плитку.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пользователи соцсетей в комментариях не сдерживаю эмоций:

- Почему из-за одного ливня город в одночасье превратился в Венецию?

- У нас будут вечно наступать на те же грабли каждый год, вместо того, чтобы один раз сделать как надо, - негодуют комментаторы.

Машины поплыли.

Прогноз синоптиков, увы, не радует: в ближайшие дни новосибирцев ждет непогода.

- Днем в среду, 3 июня, будет 13 – 16 градусов, 4 июня немного потеплеет до 14 – 16 градусов. Ночью похолодает до 5 – 7 градусов, – сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.

При этом опять же ожидаются дожди, так что не забывайте брать с собой зонтики.

КОНКРЕТНО

Если из-за ливня пострадала машина?

Что делать, если потоки воды залили ваше авто? На этот вопрос ответил юрист Константин Зиновьев:

- Прежде всего нужно понять, почему не справилась ливневка: была ли она неисправна или просто не рассчитана на такой объем осадков. Если причина в том, что она неисправна, - писать претензию в мэрию. И если она не будет удовлетворена, то можно обращаться в суд. Если, допустим, наберется не менее 25 автомобилистов, которые пострадали из-за ливневки, можно подавать коллективный иск. Но нужно понимать, что судебные затраты будут очень высокими.

Ливень в Новосибирске.

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