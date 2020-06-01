Обманутый дольщик из Новомарусино получил компенсацию

Алёна Букатова в 2015 году купила квартиру в строящемся доме по адресу ул. Большая, д. 5. Надёжность стройки гарантировалась участием в государственной программе «Жильё для российской семьи». Застройщик Новомарусино — ООО «ДЖН» — обещал сдачу дома в 3-м квартале 2016 года. Всего новосибирский застройщик планировал создать микрорайон на 10 000 жителей, общей площадью в 65 Га.

Несмотря на гарантии, новостройка находится на стадии заложенного фундамента: у застройщика закончились деньги, а у контролирующих органов возникли претензии к соблюдению правил и норм строительства. В 2019 году суд признал «ДЖН» банкротом. Сотни людей остались без квартир и вышли на улицы, чтобы отстоять свои права. Последний митинг состоялся 1 февраля 2020 года возле вокзала «Новосибирск-Главный».

Так как Алёна Букатова приобретала квартиру через Центральное агентство недвижимости, она воспользовалась услугой «Новостройка с гарантией». Это означает, что если застройщик просрочил сдачу дома на год или более, клиент может отказаться от доли в недострое и получить полную компенсацию.

Фото предоставлено пресс-службой Центрального агентства недвижимости

— Я ждала до последнего и не обращалась в агентство до новости о банкротстве, потому что верила в какое-то разрешение ситуации. Я чувствую облегчение от того, что вышла из всего этого и сожаление от того, что не получила то, что хотела. Моя история в Новомарусино закончена и закончена не худшим образом. Искренне сочувствую другим дольщикам и надеюсь, что они смогут добиться справедливости, — говорит Алёна Букатова. Теперь Центральное агентство недвижимости вступило в реестр кредиторов вместо клиента и дальше будет отстаивать права, как рядовой дольщик.

Лишиться квартиры можно и во вторичном жилье. Сделку могут признать недействительной из-за скрытых собственников, прописанных несовершеннолетних или претендентов на наследство. В кризис такая услуга актуальна как для простых новосибирцев, так и для инвесторов, покупающих квартиры для перепродажи.

Фото предоставлено пресс-службой Центрального агентства недвижимости

Чтобы защитить новосибирцев, Центральное агентство недвижимости предлагает клиентам услугу «Абсолютная уверенность». Если собственник потеряет права на жильё, агентство вернёт ему полную стоимость квартиры, указанную в договоре. При этом гарантия будет длиться не год или два, как у некоторых других агентств, но во время всего срока владения квартирой клиентом Центрального.