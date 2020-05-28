Младенца, которого отец рубанул топором, усыновили врачи: теперь его ищет родная сестра

Жительница Красноярского края - 50-летняя Ирина Ладушкина ищет своего родного брата в Новосибирске. Посты об этом распространила ее дочь в социальных сетях. Информации крайне мало, но есть особые приметы: у мужчины должны быть глубокие шрамы на губе и руке, оставшиеся с младенчества. Еще известно, что мальчика усыновила семья врачей. Ирина начала поиски 30 лет назад… Может, именно сейчас ей повезет?

Ирина вместе со своей прабабушкой. Фото: личный архив.

ПЬЯНЫЙ ТИРАН И УБИЙЦА

Владимир Борисович Ладушкин родился в мае 1980 года в Красноярском крае - в деревне Коробейниково Боготольского района. Он был девятым ребенком в семье Бориса и Валентины Ладушкиных. Правда, с родными мамой и папой пробыл совсем недолго. Историю многодетной семьи рассказывает дочь Ирины Ладушкиной - Кристина, которая обратилась в редакцию КП-Новосибирск за помощью.

- Их в семье было девять детей - пять мальчиков и четыре девочки. Мой дядя Владимир, которого мы ищем, был самым младшим. Отец у них сильно пил и, видимо, когда пьяный был, убил жену, мать своих детей. Его отправили в тюрьму, а ребятишек забрали в детский дом, - рассказала КП-Новосибирск Кристина.

Володю, как самого маленького, разместили в Ачинском доме малютки. Мальчик был покалечен. Можно сказать, хорошо, что дети вообще остались живы, ведь отец был непутевым тираном.

- У Володи есть особая примета. Отец, когда пьяный был, рубанул его топором - порезал губу и левую руку. Там должны быть глубокие шрамы, - описывают родственники.

Ирина Ладушкина всегда помнила о маленьком братишке, а начала его искать, как только вышла из детского дома. Периодически удавалось восстановить нить жизни брата, но след то и дело ускользал. Так, старшей сестре удалось выяснить, что в 1981 году Владимира усыновила семья врачей! Медики работали в Ачинской больнице, очень хотели ребенка, а история мальчика, изуродованного отцом-пьяницей, видимо, запала в душу. Вместе с маленьким сыном они переехали в Новосибирск, где начали жизнь заново.

Ирина с родным братом Сергеем, они вместе ищут Владимира. Фото: личный архив.

Ирина с родным братом Сергеем, они вместе ищут Владимира. Фото: личный архив.

СГОРЕВШИЕ АРХИВЫ

Ирине в поисках помогает родной брат Сергей. Они вместе ездили в Ачинский дом малютки, чтобы узнать информацию о мальчике Вове. Может, ему сменили имя? Может, скажут фамилию врачей, которым Вова стал сыном? Но сотрудники развели руками.

- Они сказали, что архив сгорел, поэтому никакой информации предоставить не могут. Известно только, что на тот момент дяде не меняли место рождения в его свидетельстве, - продолжает Кристина. - Я писала на программу «Жди меня», ответа не поступило. Потом уже начала заниматься поисками в социальных сетях - разместила посты, надеялась, что люди откликнутся. Но пока тишина.

Ирина подозревает, что приемные родители могли сменить ее брату фамилию, поэтому Владимира не получается найти в интернете.

- Мама уже 30 лет ищет своего родного брата. Ей очень хочется, чтобы вся семья воссоединилась - с остальными братьями и сестрами она поддерживает связь, - говорит Кристина.

Уважаемые читатели, если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Владимира Борисовича Ладушкина 1980 года рождения, уроженца деревни Коробейниково Боготольского района Красноярского края, сообщите нам в редакцию по тел. 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

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