Ураган раскрыл обман: фитнес-клуб организовал подпольные занятия на крыше, накрыв тренажеры шатром

Сибиряки активно готовятся к лету - спрос на занятия в спортзалах большой. «Ну давайте покачаем бицепс, трицепс и пресс» - буквально умоляют своих тренеров наевшие на самоизоляции лишние килограммы пухляши. Один из местных спортивных центров пошел на поводу у клиентов и разбил на крыше бизнес-центра шатры, там в частном порядке принимали посетителей. Подпольно, конечно, не особо афишируя. Для избранных, так сказать. Как вскрылась тайна, узнала КП-Новосибирск.

Так выглядел фитнес-центр до урагана.Фото: Анна ПАШАГИНА

«ПОЗВОНИТЕ, И ВСЕ РЕШИМ»

Один из таких нелегальных залов расположился на крыше одного из бизнес-центров в Центральном районе. Администрация фитнес-клуба натянула шатры прямо на крыше здания и поставила небольшой набор тренажеров. Попасть в этот зал непросто - проход закрыт на замок, открывают его только по предварительной договоренности. Шатер над фитнес-центром заинтересовал КП-Новосибирск. Шторы задернуты плотно - что там происходит на самом деле, можно только догадываться. Хотя была и подсказка: каждый день из шатра раздавалась громкая ритмичная музыка. Наш корреспондент отправился на разведку, поймал тренера на спуске из загадочного помещения.

- У нас там не очень много тренажеров, но все самое основное есть. Вы можете заниматься как с тренером, так и самостоятельно, - рассказал тренер журналистке, представившейся заинтересованной фитоняшкой.

Абонемент можно купить хоть сейчас, стоит он всего 2200 рублей, а за занятия с тренером придется доплатить еще 4000 рублей. Ни о каком соблюдении самоизоляции на тренировке и речи не идет. У посетителей, как, впрочем, и у инструкторов, нет ни масок, ни перчаток. Единственное - дистанцию соблюдают, ведь занимаются всего по два человека, по крайней мере так говорит тренер.

- Запишите мой номер. Если захотите купить абонемент, можете позвонить мне - договоримся, - подвел итог разговора спортсмен.

Администраторы вынесли на крышу набор тренажеров.Фото: Виктория МИНАЕВА

ВЕТЕР - ЗА ПРАВДУ

В целом система оказалась продуманной. Захочет проверяющая организация нагрянуть - можно посетителей спрятать и сказать, что уличный зал давно оборудован, но пока там никто не занимается. Однако все пошло не по плану.

26 мая в Новосибирске разыгрался шторм. Сильный ветер не только повалил деревья и поднял пыльную бурю, но и посеял панику в спортцентре. Белая ткань шатра улетела, обнажив правду. На крыше фитнес-зала, как теперь всем видно, около 10 тренажеров, рядом - гантели. На наш взгляд, между снарядами достаточно скромная дистанция, меньше 1,5 метра. Девушка - видимо, инструктор - во время шторма бегала вокруг шатра. Наверное, не знала, что делать в такой ситуации, - звонила кому-то по телефону.

Что же будет дальше? Продолжит ли фитнес-центр подпольную деятельность на крыше или все-таки привлечет внимание проверяющих органов? А может, проверка и вовсе покажет, что занятия спортом на крыше приравниваются к разрешенному спорту на улице? КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

«Когда откроют - неизвестно»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к заместителю мэра, начальнику департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анне Терешковой. Она рассказала, когда откроют спортивные залы:

- Я понимаю, что люди пытаются организовать занятия на открытых площадках. Мы это видим, но если постановление не нарушается, то не препятствуем. Фитнес-центрам же никто открываться не разрешал. Когда они будут открыты, пока не знаем. Если бы не вечеринка в минувшие выходные, то какие-то послабления уже были бы введены.

Анна Васильевна добавила, что вскоре обнародуют телефон социальной службы, по которому люди смогут позвонить и рассказать о правонарушителях.

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