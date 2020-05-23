«Держит Марусю в вольере, целует ее, как кошку!»: сибиряка, который поселил дома медведицу с медвежонком, осудили зоозащитники

Сибиряк Анатолий Кожанов - предприниматель. Живет в поселке Каменка, расположенном впритык к Новосибирску. Занимается пассажироперевозками, восстанавливает машины в автосервисе и… держит медведей. Говорит просто: средства - есть, желание и мозги - тоже, почему нет?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/650374" frameborder="0"></iframe> Анатолий Кожанов - о своей домашней медведице.Влад КОМЯКОВ

9 лет назад Анатолий выкупил в зоопарке медвежонка, назвал Марусей. Ее детенышем передали в зверинец охотоведы. В большом зоопарке бурые медведи - не самые желанные новички, много их в округе, браконьеры стреляют взрослых особей, детенышей потом подбирают егеря, а куда их девать? Поэтому так запросто и продали юную медведицу местному предпринимателю. Тот Маруську держит в вольере во дворе, кормит овсяной кашей, фруктами, овощами - мясо не дает, белок только в качестве пищевых добавок. Целует ее, как кошку, даже гулял с ней раньше по округе, водил на местное озеро, пока закон о содержании диких животных не ужесточили.

Медведица мясо не ест. В кастрюле - каша. Фото: Екатерина ИВАНОВА.

Второй медведь - Том - жил у Анатолия временно, его с перебитой лапой нашли егеря в лесу. Кто-то ранил и оставил. Кожанов через зоопарк нашел врачей, оплатил операцию, выходил. С Марусей Том тоже подружился, но его, как дикого медведя, все-таки в прошлом году отправили в тайгу.

- Он там живет, егеря его видели, мне рассказывали. Его легко узнать - он прихрамывает, - отчитывается Кожанов.

Три месяца назад Маруся стала мамой. Фото: Екатерина ИВАНОВА.

Марусе же от залетного друга осталась память в качестве малыша. Три месяца назад на свет появился мишка, назвали его недолго думая Мишей. Вот на него-то и объявили охоту новосибирские зоозащитники.

О визите незваных гостей любитель животных начинает рассказ издалека:

- У нас тут автобаза, при ней собака живет, которую мы кормим. Она беременная была, ходила с пузом… Так вот по ее душу прибежали какие-то «зеленые». Говорят, отдайте собаку, мы ее стерилизуем. Я им: «Зачем? Она вот-вот щенят принесет!». Они злились на меня из-за этого. А щенков мы уже почти раздали по местным домам, собачка-то хорошая. А эти все злятся… Вот, видать, на Мишке и решили отыграться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780803" frameborder="0"></iframe> Ручной медвежонок смешно ест йогурт.

Как рассказывает Анатолий, его медвежонок, как любой ребенок, иногда кричит. Соседи не ругаются - с ними хорошие отношения, а эта «защита» решила облаву устроить.

- Мол, я плохо животных содержу, не оформил никак, и вообще по закону не имею на это права, - обижается Кожанов. - Когда меня дома не было, они прибежали ко мне толпой, давай медведицу с медвежонком на телефоны, на камеры снимать. Я тут же вернулся. Полицию вызвал. По какому праву они на мою частную территории пробрались?

Как оказалось, местная полиция Анатолия Кожанова и его питомцев давно знает, на Марусю документы видели, с бумагами все в порядке. А у нежданных гостей майоры поинтересовались, кто они такие, где документы. Зоозащитники так и не смогли объяснить, от лица какой организации выступают. Но люди утверждают, что по новому закону содержание диких животных дома запрещено. Марусю еще можно оставить - она приобретена до 1 января 2020 года, а вот медвежонок появился позже, поэтому его надо конфисковать. Но куда, кому его передать, определиться так и не смогли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780807" frameborder="0"></iframe> Сибиряк выгуливает медвежонка на поводке.

- Я показал все документы на медведицу, показал, какой вольер из кирпича для нее строю, - площадь 25 «квадратов», там еще крышу надо поставить. На Мишку документов нет, но он маленький еще. Вот как на нормальный рацион перейдет, я его проглистогоню, прививки поставлю - и оформлю. Как это делать и где - я знаю. Но в цирк или кому-то в частное подворье я его не отдам. Они же как родные мне! Часть семьи! А этим людям я сразу заявил: идите куда подальше. Видать, кому-то из них мой Мишка сильно приглянулся. Я же иногда гуляю с ним, он у меня и на голове, и на плече катается, ножки свесив… Я ему штанишки купил - к одежде приучаю. Люблю его. Будет у меня с мамкой своей до самой смерти жить.

Зоозащитники ушли, но обещали обратиться в Россельхознадзор, чтобы там окончательно выяснили, можно ли Анатолию Кожанову держать дома дикого зверя.

Медвежонок живет в ужасных условиях.

КОНКРЕТНО

Постановлением № 795 от 22 июня 2019 года устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели.

В соответствии с правилами современной систематики в списке животные сгруппированы в 33 отряда (подотряда) и объединены в 8 классов (пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы).

Если животное, включенное в список, приобретено до 1 января 2020 года, оно может находиться на содержании владельца до наступления естественной смерти такого животного.

Анатолий же трактует новый закон в свою пользу. Говорит, что медвежонок не приобретен, а рожден естественным путем от его медведицы, а значит, под данное постановление не попадает. Так ли это - теперь будут выяснять в Россельхознадзоре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780810" frameborder="0"></iframe> Сибиряка, который поселил дома медведицу с медвежонком, осудили зоозащитники.

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