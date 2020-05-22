2020-05-22T12:28:25+03:00
Общество

«Повыпендриваться решили»: пожарных, которые стригли одуванчики маникюрными ножницами, могут уволить

Начальник части и все участники «покоса» написали объяснительную для управления, а трава осталась так и не скошенной
Екатерина КОМЯКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Такие кадры можно было наблюдать возле пожарной части №57 в Каргате.Такие кадры можно было наблюдать возле пожарной части №57 в Каргате.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Мужички-пожарные из части 57 города Каргата Новосибирской области стали героями соцсетей. Засветились на видео, но на нем они не огонь тушат и людей спасают, а траву ножницами стригут. Голос за кадром объясняет: это распоряжение начальства, вот, мол, приводим в исполнение! Все в лучших традициях армейских анекдотов: сидят на корточках люди в форме и работают ножницами, чик-чик-чик, чертыхаются ребята под палящим солнцем, но работу не бросают, стригут одуванчики.

Оператор, он же начальник смены Николай Жученко, продолжает вводить зрителей в курс дела. Приезжала намедни комиссия специальная, увидела, что на территории части трава выше допустимой нормы, дали распоряжение скосить. У начальника части инвентарь просили, он выдал, но коса оказалась тупой. Чем косить-то — спросили у комиссии мужики? Те им выдали: «Да хоть маникюрными ножницами!». Вот и привели этот устный приказ в исполнение.

Слева Николай Жученко – оператор «фильма» про пожарных и ножницы. Фото: соцсети.

Слева Николай Жученко – оператор «фильма» про пожарных и ножницы. Фото: соцсети.

— Сходили купили ножницы. Комендант нам выдал деньги. Теперь стрижем. А ну, коллега, не пропускай, — комментирует руководитель маникюрного отряда процесс, увидев, как кто-то решил схалтурить.

Но начальник смены и сам от работы не отлынивает, достает из кармана ножницы и тоже усаживается на зеленую лужайку. Упоминает на видео и фамилию своего начальника — Зайцев! В общем, почти песня: косят его подчиненные трын-траву на поляне, только что песенки не поют.

Сами участники фильма про газон отказываются комментировать съемки, говорят, что к ним уже проверка из Новосибирска приезжала, велели не разглашать информацию, все держать в секрете. Комментарии только через пресс-службу. Но прочие местные, кто уже в курсе дела, уточнили:

— Сотрудники пожарной части просто повыпендриваться решили. Видео ради хайпа сняли. Ну что они, взрослые деревенские мужики, косу наточить не могли? На территории ножницами своими только плешь одну оставили, кино сняли и разбежались.

Начальник пожарной части инициативе своих подчиненных не рад. Фото: соцсети.

Начальник пожарной части инициативе своих подчиненных не рад. Фото: соцсети.

Это же говорят и в пресс-службе. Пожарные устроили бунт, потому что им не понравилась коса, которой они должны были убрать траву.

— Всего в части четыре караула. Все остальные выполнили приказ той косой, которую выдали, а эти устроили саботаж. Они требовали им выдать более современный инструмент. Сейчас проводится проверка. После нее будет принято решение, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Спасателей накажут, сказали в МЧС, как именно, решат после проверки, в ведомстве не исключили, что пожарных могут уволить.

Мы дозвонились до начальника той самой части, Валерия Зайцева, он журналистов тоже отправил за комментариями в управление, немного от себя добавил:

— Объяснительные все писали, и эти ребята, и я в том числе. Что вы, никто передо мной не извинялся. Обидно мне? А вы как думаете?

В Новосибирской области пожарные косят траву маникюрными ножницами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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