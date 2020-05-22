2020-05-22T10:00:28+03:00
Общество

«Щипчики для бровей одолжить?»: пожарные показали, как косят траву маникюрными ножницами (спойлер — это не шутка)

Спасатели утверждают, что такой приказ им отдал их начальник
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пожарные косят траву маникюрными ножницами. Фото: стоп-кадрПожарные косят траву маникюрными ножницами. Фото: стоп-кадр
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В Каргатском районе Новосибирской области пожарные ПСЧ-57 скосили траву маникюрными ножницами. Спасатели утверждают, что такой приказ им отдал начальник. Чтобы люди не подумали, что это розыгрыш, пожарные сняли на видео свою генуборку и опубликовали ролик в группе «АСТ-54». На кадрах и правда пожарные, в руках у них маникюрные ножницы, мужчины в форме шустро стригут все, что им попадается: клевер, одуванчики, траву.

— Я начальник караула, контролирую, как ребята косят траву. Молодцы! Долго будем косить, но ничего, потихоньку-помаленьку. Эти ножницы мне лично выдал начальник части. У нас нет бензокосы, а ту, что выдали… Она вообще не косит, поэтом пришлось ножницами, — комментирует за кадром пожарный.

КП-Новосибирск попросила прокомментировать ролик в областном МЧС. Там подтвердили: видео не фей, оно настоящее, на кадрах — новосибирские спасатели. По слова руководителя пресс-службы МЧС по Новосибирской области, пожарные устроили бунт, потому что им не понравилась коса, которой они должны были убрать траву.

— Все остальные караулы выполнили приказ той пилой, которую выдали, а эти пожарные устроили саботаж. Они требовали им выдать более современный инструмент. Сейчас проводится проверка. После нее будет принято решение, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Спасателей накажут, сказали в МЧС, как именно, решат после проверки, в ведомстве не исключили, что пожарных могут уволить.

Новосибирцы восприняли ролик по-разному, кто-то подумал, что это шутка.

- Щипчики для бровей одолжить? - смеялись люди в комментариях.

Кто-то подумал, что пожарных таким образом наказали, были и те, кто осудил спасателей за ролик: приказ надо выполнять любой ценой, считают они.

В Новосибирской области пожарные косят траву маникюрными ножницами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Щипчики для бровей одолжить?»: пожарные показали, как косят траву маникюрными ножницами (спойлер — это не шутка)
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