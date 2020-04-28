Утка Борислава оказалась нелегалом: в Россельхознадзоре объяснили, почему заперли птицу в аэропорту

Уже сутки в аэропорту Толмачево держат «пернатую нарушительницу» - утку Бориславу. Напомним, птицу привезли туристы из Вьетнама: Боря живет с ними уже семь месяцев, и хозяева не стали оставлять ее в Нячанге. Но когда семья прилетела в Новосибирск, утку у них забрали. А самих туристов отправили в обсервацию.

Владельцы Бори уверяли: оформили на птицу все документы, о которых им сказали во вьетнамской ветклинике.

- Мы специально несколько раз переспрашивали, нужно ли еще что-то. Нам сказали, что все в порядке, - рассказала КП-Новосибирск Марьяна Литвинова.

Борю хозяева купили на рынке. Фото: личный архив.

Оказалось - нужно, да еще как: на Борю не был оформлен важный документ - разрешение Россельхознадзора на ввоз в Россию.

- Оно оформляется заблаговременно по заявлению владельца животного через федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии «Аргус», - объяснили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области. - Документы, предъявленные владельцами утки, были неустановленной формы и не соответствовали тем, что должны быть оформлены при ввозе в Россию.

К примеру, в документах обязательно должна быть указана информация о проведенных исследованиях по гриппу и орнитозу птиц. А Боре хоть и поставили прививку от гриппа, но никакой информации об анализах не указали.

Борю во Въетнаме знали все местные. Фото: личный архив.

Так что в ближайшие дни никуда из аэропорта Борислава не полетит.

- Утка размещена в специально оборудованном изолированном помещении на территории аэропорта, - продолжают в ведомстве. - Птица обеспечена всем необходимым.

Сколько именно времени она там проведет - пока неясно: нужно взять у Бори все необходимые анализы, чтобы понять, все ли с ней в порядке.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Ветпаспорт Бори. Фото: личный архив.

КСТАТИ

А яйца чьи?

Борислава - птичка молодая и уже несущаяся. Хозяева говорят, что от утки получают яйцо в сути.

- Главное, чтобы в этот момент у нее было уединенное темное место и чтобы ее никто не трогал, обычно это происходит около 4 - 6 часов утра, - рассказывают хозяева. - Яйца мы сами едим, а скорлупу отдаем Боре, там необходимый ей кальций.

Получается, за две недели в неволе Боря снесет 14 яиц! И куда их? Мы попросили юриста Марину Пьянкову объяснить, кому принадлежат яйца, которые Борислава снесет на карантине.

Боря гуляла с хозяевами по пляжу. Фото: личный архив.

- Утка, как и яйца, является собственностью ее хозяев. На карантине должны позаботиться не только о том, чтобы сама птица была в сохранности, но и о ее яйцах. Их обязаны отдать владельцу в целости. А если что-то повредится - то возместить ущерб, - отметила Марина Пьянкова.

Впрочем, сама хозяйка Бориславы говорит, что за яйца не сильно переживает.

- Нам важны не яйца, а наша Борислава, - заявляет Марьяна.

Туристы завели во Вьетнаме домашнюю утку Бориславу и вывезли ее в Россию.Наша утя чипирована, привита от птичьего гриппа и имеет паспорт международного образца, теперь это официально Борислава

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