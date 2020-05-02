«Спасибо «Комсомолке» и дрессировщику Запашному!»: задержанную в аэропорту утку Борю вернули хозяевам вместе со снесенными ею яйцами

За историей утки Бори, которую разлучили с хозяевами в новосибирском аэропорту, следила вся страна. Напомним, Марьяна Литвинова и ее муж купили Бориславу на рынке во Вьетнаме семь месяцев назад. Для них утенок стал домашним питомцем, как кошка или собака. Когда из-за вспышки коронавируса семья решила вернуться в Россию, птицу забрали с собой. Обратились во вьетнамскую ветклинику, чтобы оформить нужные документы. И вот супруги вместе с Борей оказались на вывозном рейсе, радовались, что скоро будут дома. Но в новосибирском аэропорту «Толмачево» птицу и хозяев разлучили. Людей отправили в обсерватор — в отель рядом с аэропортом, а Бориславу — на карантин в самом аэропорту. Оказалось, не все шампы были в ее ветпаспорте.

Борю хозяева купили на рынке. Фото: личный архив.

Хозяева за пернатую очень переживали: «Для нас она как ребенок! Верните!», — плакала Марьяна. Четыре дня девушка добивалась, чтобы птице разрешили жить в отеле. И вот это произошло. У Бориславы взяли все анализы, она оказалась здорова, как космонавт. И утку отправили в обсерватор к хозяевам.

— Хотим сказать огромное спасибо всем, кто нам помогал: я не ожидала, что у нас столько отзывчивых людей! Прежде всего, «Комсомолке» — вы самые первые о нас написали, — поблагодарила Марьяна. — И Алексею Магерову, временно исполняющему обязанности руководителя местного Россельхознадзора, он приложил все усилия, чтобы нашей Боре быстро оформили документы. А еще — дрессировщику Эдгару Запашному: он тоже нам помогал, был на связи!

Боря - любимица семьи. Фото: личный архив.

Хозяева Бориславы говорят, не ожидали, что утку вернут так скоро. Россельхознадзор по сути сделал им сюрприз:

— К нам горничная постучалась: открываем дверь — а у нее в руках переноска. Я чуть не расплакалась: «Ой, Боря!». А наша утя, как мой голос услышала, сразу начала рваться из сумки, — рассказала КП-Новосибирск Марьяна. — Оказалось, представитель Россельхознадзора лично привезла утку, передала ее горничной. А она уже принесла ее нам. Кстати, яйца, которые снесла Боря, нам тоже вернули — четыре штуки!

Так Борю привезли в обсерватор. Фото: Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Сейчас Борислава находится в комнате своих хозяев: для нее там поставили тазик, чтобы она могла купаться, постелили коврики. А еще соорудили для нее из тряпок домик, где она может нести яйца.

— Мы договорились с сотрудниками обсервации, что сами будем убирать за уткой, — говорит Марьяна.

Боря в обсервации стала всеобщей любимицей. Фото: личный архив.

Борислава уже стала всеобщей любимицей в отеле:

— Нам как только ее привезли, все смотреть на утку прибежали, — смеется Марьяна. — А потом начали угощения для нее приносить из соседних палат: огурцы, овощи. Переживали, чтобы наша Боря не голодала.

Через 9 дней Борислава вместе с Марьяной и ее мужем выйдут из обсерватора. Полетят в Крым, откуда семья родом. На этот раз проблем в аэропорту у утки не должно возникнуть: разрешение на ввоз птицы в Новосибирскую область и Республику Крым уже оформили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/776681" frameborder="0"></iframe> Утку Борю вернули хозяевам, с которыми ее разлучили в аэропорту.

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