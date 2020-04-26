«Перед моей машиной мелькнуло что-то белое»: подробности жуткой аварии на Винаповском мосту, которая покалечила семь человек

В Новосибирске вечером 25 апреля на Винаповском мосту произошла массовая авария. В ДТП пострадали семь человек: в их числе был и 12-летний ребенок.

Авария произошла поздним вечером, 35-летний водитель на BMW X6 двигался по Советскому шоссе со стороны улицы Мира в сторону Петухова. Напротив дома 49А столкнулся на встрече с Nissan Sunny, за рулём которого сидела девушка. После чего BMW врезалось в Hyundai Solaris.

- В результате ДТП пострадало 7 человек. Пассажир Toyota - девушка, а также 12-летний мальчик, который с тяжелейшим травмами доставлен в больницу, на данный момент в реанимации, водитель BMW с ушибами доставлен в больницу, пассажир Hyundai - мужчина 1961 года рождения - с тяжелыми травмами госпитализирован, водитель Hyundai с ушибами мягких тканей головы, водитель Toyota с переломом ноги госпитализирован, также пассажирка Hyundai - девушка 1966 года - отправлена в больницу с травмой ноги, - отчитались в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ДТП пострадали семь человек: в их числе был и 12-летний ребенокФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

КП-Новосибирск пообщалась с единственным водителем, который не пострадал - это девушка, которая была ща рулём перед моей машиной мелькнуло что-то была за рулём Nissan Sunny.

- Я просто чудом осталась цела, потому что в моей машине руль находится справа. Но в любом случае, еще бы сантиметров 30, и все могло бы закончиться для меня гораздо хуже. Я не помню в деталях, как все это произошло: все случилось слишком быстро. Я ехала по мосту, на небольшой скорости – километров 60-70, потому что там колея и освещение только с одной стороны. В один момент я только успела заметить, как перед моей машиной мелькнуло что-то белое, и почувствовала удар с левой стороны машины. Я была просто в шоке, сначала мне показалось, что у моей машины просто оторвало боковое зеркало. Но потом я поняла, что мне серьезно зацепили дверь. Я смогла сама выйти и осмотреться: там был просто какой-то апокалипсис! Много машин, пострадавшие люди. Больше всего, конечно, досталось Toyota Fielder, где ехала семья. На самом деле, за рулем там был мужчина, а женщина ехала на пассажирском сиденье, где ее сильно зажало, вытаскивали ее уже спасатели, - рассказала КП-Новосибирск автомобилистка Яна.

Многие автомобилисты, проезжавшие мимо, останавливались, чтобы помочь пострадавшим. Некоторые доставали людей из покореженных авто и оставались с ними до приезда скорой.

По факту произошедшей аварии проводится доследственная проверка. Фото: «Инцидент Новосибирск».

- Мы приехали туда практически сразу после того, как все это произошло. Начали помогать людям выбираться из машин. Я и другие водители помогли выбраться из «Тойты» мужчине и доставать ребенка. А вот освободить женщину нам не удалось: ее сильно зажало, без инструментов достать было нельзя, наоборот, можно было только навредить. Поэтому я оставался рядом и разговаривал с ней до приезда скорой помощи и спасателей, чтобы она не потеряла сознание, - рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев.

Яна рассказала, что свою машину отправила на автостоянку, вызвав эвакуатор. А сама, поскольку не нуждалась в помощи медиков, отправилась в ГАИ.

- Там была я и кто-то еще, кого не увезли на скорой. Но, наверное, только я просидела там практически до утра. Пока оформляли все документы, я давала объяснения, выяснялись все обстоятельства. Пока, конечно, не понятно, кого именно тут считать виновником ДТП. Но, как я поняла, водитель БМВ утверждает, что это не он выехал на нас, а мы, сразу несколько автомобилей, заехали на его встречную полосу. Хотя это точно было не так. У меня есть план ДТП, который был составлен на месте, и по нему видно, что я была далеко от его полосы. Да и, если даже представить, что так и было – у моей машины были бы совсем другие повреждения. Так что, пока буду просто следить за ходом расследования. Пообщаюсь с юристами, чтобы примерно понимать, что в такой ситуации делать. А то я за свой 12-летний стаж вождения в аварию попала впервые, — говорит Яна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/775520" frameborder="0"></iframe> Семь человек пострадали в массовой аварии в Новосибирске: ребенок попал в реанимацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь человек пострадали в массовой аварии в Новосибирске: ребенок попал в реанимацию.

По факту ДТП проводится доследственная проверка (подробнее).