2020-04-26T09:31:38+03:00
Происшествия

Семь человек пострадали в массовой аварии в Нововсибирске: ребенок попал в реанимацию

По факту ДТП проводится доследственная проверка
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске BMW протаранил три иномарки на Винаповском мосту. Фото: "АСТ-54"В Новосибирске BMW протаранил три иномарки на Винаповском мосту. Фото: "АСТ-54"
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В Новосибирске BMW протаранил три иномарки на Винаповском мосту. В аварии пострадали 7 человек, в том числе и ребенок.

— Около десяти вечера 25 апреля 36-летний водитель BMW X6 ехал по Советскому шоссе со стороны улицы Мира в сторону улицы Петухова. Напротив дома № 49А он столкнулся с ехавшим по встречной полосе Nissan Sunny, за рулем которого была 41-летняя женщина. После этого BMW столкнулся также с автомобилями Toyota Fielder, за рулем которого была 41-летняя женщина и Hyundai Sollaris под управлением 29-летней женщины, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В аварии пострадали 7 человек. В больницу отвезли водители и двоих пассажиров «Тойоты»: девушку и 12-летнего мальчика, который попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Также с тяжелыми травмами был госпитализирован пассажир автомобиля Hyundai — 59-летний мужчина. И еще двое человек из этой же машины: водитель и 54-летняя пассажирка. Водитель BMW отделался ушибами.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семь человек пострадали в массовой аварии в Нововсибирске: ребенок попал в реанимацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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