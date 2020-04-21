2020-04-21T07:17:33+03:00
Недвижимость

Строители в масках и с дезинфектором, а новоселы - нет

«Комсомольская правда» проверяет, кто на Золотой Ниве покинул карантин и продолжает работу, несмотря на запрет губернатора
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Строители рассказали, как обеспечивают безопасность на объекте.Строители рассказали, как обеспечивают безопасность на объекте.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирск живет в режиме самоизоляции уже две недели. Но на улице Кошурникова движение довольно оживленное. Поток машин здесь едва ли меньше, чем в обычное время, а строительные краны, расположенные на одном из возводящихся жилых комплексов, не прекращают работу даже в выходные дни. Вадим Алексеев, редактор Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск», заглянул на строительную площадку, чтобы проверить, как обстоят дела у тех, кто вопреки разгорающейся пандемии выполняет свою работу.

На пути редактора оказался жилой комплекс Золотая Нива - пожалуй, крупнейший в Дзержинском районе. На детской площадке, уже готовой к эксплуатации, встречаются первые жильцы. Они без масок. Уверены, что дистанции 1,5 метра достаточно. По словам молодой мамы, они приехали на проверку, оценивают, как идет ремонт, и готовятся к новоселью - первая очередь комплекса была сдана несколько месяцев назад. Еще две - будут сданы в течение ближайшего года-полутора.

За забором, отделяющим жилую зону, Вадим встретил строителей. Они, в отличие от прогуливающихся новоселов, в масках. Что еще предпринимают сотрудники компании, чтобы работа не прекращалась и комплекс был сдан в срок - в нашем видео.

В конце - приятный бонус: ответ на животрепещущий вопрос о том, как же строятся небоскребы.

Строители в масках и с дезинфектором, а новоселы нет.

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