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«Спасают упражнения из детства»: боксер Миша Алоян рассказал, как сохранить олимпийскую форму во время изоляции

Спортсмен соблюдает режим, несмотря на «каникулы»
Анна ПАШАГИНА
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Миша Алоян рассказал, как поддерживает форму с помощью кровати.Миша Алоян рассказал, как поддерживает форму с помощью кровати.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Российский боксер-профессионал, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Миша Алоян продолжает тренировки, несмотря на «каникулы». Даже в четырех стенах он находит чем себя занять. Миша выполняет, казалось бы, стандартный комплекс упражнений: пресс, отжимания и приседания. Но это не совсем обычные упражнения.

- Между домашними тренировками и на сборах большая разница. Их даже сравнить нельзя. В условиях квартиры можно выполнять только самые элементарные упражнения, - рассказал КП-Новосибирск Миша.

Спортсмен любит тренироваться в вечернее время. Уходит на это около часа, не больше. Миша признается, что последний раз приседал и отжимался в детстве, когда только начинал заниматься боксом.

- Сейчас эти упражнения из детства спасают, как никогда, - говорит призер Олимпийских игр. - Например, приседания, отжимания и пресс. Чтобы было тяжелее их выполнять, использую подручные средства. Один из примеров - в каждую боксерскую перчатку кладу груз весом 1 килограмм. Прижимаю перчатки к груди и начинаю приседать.

Основной комплекс упражнений небольшой. Тренировка состоит из четырех видов отжиманий: 30 отжиманий на кулаках, 30 раз - руки узким хватом, 30 раз - руки, наполовину вытянутые вперед, 30 обычных отжиманий на ладонях, - и еще несколько подходов - приседания и пресс.

- Когда делаю отжимания от возвышенности, опору заменяет кровать. Это упражнение прокачивает трицепс. Да и оборудования специального не требуется. Эти отжимания может выполнить каждый, - считает Миша.

Спортсмен уверен, что стандартный набор - пресс, приседания и отжимания в разных видах помогут ему не потерять физическую форму.

Миша Алоян показал, как тренироваться во время самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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