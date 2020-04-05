«Гнобят тех, кто ест»: бунтующие из обсервации травят в соцсетях пассажиров, не поддержавших голодовку

2 апреля в «Толмачево» приземлился рейс из Таиланда, иногородних поселили в городской центр социальной помощи семье и детям «Заря». Некоторым не понравилось, что их заперли в комнатах, не устроила также еда и «обслуживание номеров». За созданные условия и родной город вступилась сибирячка Светлана Шерстобоева. Она рассказала корреспонденту «КП-Новосибирск» с чего начался конфликт и как себя ведут «в гостях» прилетевшие туристы.

Часть перписки пассажиров. Фото: личный архиа.

«СЛУЧАЙНО ПОПАЛА В ЭТОТ ЧАТ»

Светлана летела вместе с туристами из Красноярска рейсом «Бангкок-Новосибирск». Ее отправили на самоизоляцию домой, а жителей других городов в центр «Заря».

- Я не знаю, каким образом оказалась в чате рейса, которым летела. О предстоящей обсервации все знали и были готовы к этому. Первые два дня прошли спокойно. Бунт начался 4 апреля. Люди один за другим стали объявлять голодовку, - рассказала «КП-Новосибирск» Светлана.

Женщина была в шоке от сообщений в чате. Некоторые отказались есть сами и перестали кормить детей. В чате пишут, что это протест против «жидких и пустых супов».

- В этом центре находится моя знакомая. Она не рвется домой, чтобы не навредить своей семье. Сидит спокойно и благодарна гостеприимным новосибирцам. На питание не жалуется. На завтрак, например, им давали молочную кашу, яйцо и яблоко, - говорит женщина.

Прилетевшие пассажиры снимали в рьчервации ролики. Фото: личный архив.

«НАШИ ЛЕТИ ДОЛЖНЫ ГУЛЯТЬ»

«Гости», по словам Светланы, решили затравить тех, кто не присоединился к их голодовке. Тех, кто продолжает есть – порицают в общем чате.

- Также они ругали и материли персонал, который работает в центре. Я была в ужасе, когда увидела, что в сторону этих людей высказывались слова «тварь» и тому подобное. Про номера могу сказать одно – даже в моей квартире можно найти угол и сфотографировать его так, что он окажется жутко непригляден, - возмущена женщина.

Больше всего сибирячку покоробило сообщение в чате от одной из запертых мам: «Наши дети должны гулять».

- Люди, очнитесь! Сейчас все дети сидят дома и не гуляют! Даже мой муж не выходит из дома. Прогулки на свежем воздухе для детей пациентам обсервационных зон запрещены. Это сегодня из серии непозволительной роскоши, - комментирует пылкие протесты жительница Новосибирска.

Сообщений от протестующих в чате много. Одно хлестче другого. Некоторые сообщают, что уже позвонили в ФСБ, другие жалуются: «Детей мы здоровыми отсюда не вывезем», третьи утверждают, что уже сообщили куда надо и скоро их заберут из обсервации досрочно.

Мыслей о том, для чего предприняты меры изоляции, у недовольных пока не возникает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/770842" frameborder="0"></iframe> Сибиряк показал, как живут туристы в обсервации.

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