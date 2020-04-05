2020-04-05T19:44:33+03:00
Коронавирус Covid-19

«Гнобят тех, кто ест»: бунтующие из обсервации травят в соцсетях пассажиров, не поддержавших голодовку

Недовольные изоляцией люди объединились в общем чате, часть переписки попала в редакцию КП-Новосибирск
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Ни еда, ну условия проживания бунтующих не устроили. Фото: личный архив.Ни еда, ну условия проживания бунтующих не устроили. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

2 апреля в «Толмачево» приземлился рейс из Таиланда, иногородних поселили в городской центр социальной помощи семье и детям «Заря». Некоторым не понравилось, что их заперли в комнатах, не устроила также еда и «обслуживание номеров». За созданные условия и родной город вступилась сибирячка Светлана Шерстобоева. Она рассказала корреспонденту «КП-Новосибирск» с чего начался конфликт и как себя ведут «в гостях» прилетевшие туристы.

Часть перписки пассажиров. Фото: личный архиа.

Часть перписки пассажиров. Фото: личный архиа.

«СЛУЧАЙНО ПОПАЛА В ЭТОТ ЧАТ»

Светлана летела вместе с туристами из Красноярска рейсом «Бангкок-Новосибирск». Ее отправили на самоизоляцию домой, а жителей других городов в центр «Заря».

- Я не знаю, каким образом оказалась в чате рейса, которым летела. О предстоящей обсервации все знали и были готовы к этому. Первые два дня прошли спокойно. Бунт начался 4 апреля. Люди один за другим стали объявлять голодовку, - рассказала «КП-Новосибирск» Светлана.

Женщина была в шоке от сообщений в чате. Некоторые отказались есть сами и перестали кормить детей. В чате пишут, что это протест против «жидких и пустых супов».

- В этом центре находится моя знакомая. Она не рвется домой, чтобы не навредить своей семье. Сидит спокойно и благодарна гостеприимным новосибирцам. На питание не жалуется. На завтрак, например, им давали молочную кашу, яйцо и яблоко, - говорит женщина.

Прилетевшие пассажиры снимали в рьчервации ролики. Фото: личный архив.

Прилетевшие пассажиры снимали в рьчервации ролики. Фото: личный архив.

«НАШИ ЛЕТИ ДОЛЖНЫ ГУЛЯТЬ»

«Гости», по словам Светланы, решили затравить тех, кто не присоединился к их голодовке. Тех, кто продолжает есть – порицают в общем чате.

- Также они ругали и материли персонал, который работает в центре. Я была в ужасе, когда увидела, что в сторону этих людей высказывались слова «тварь» и тому подобное. Про номера могу сказать одно – даже в моей квартире можно найти угол и сфотографировать его так, что он окажется жутко непригляден, - возмущена женщина.

Больше всего сибирячку покоробило сообщение в чате от одной из запертых мам: «Наши дети должны гулять».

- Люди, очнитесь! Сейчас все дети сидят дома и не гуляют! Даже мой муж не выходит из дома. Прогулки на свежем воздухе для детей пациентам обсервационных зон запрещены. Это сегодня из серии непозволительной роскоши, - комментирует пылкие протесты жительница Новосибирска.

Сообщений от протестующих в чате много. Одно хлестче другого. Некоторые сообщают, что уже позвонили в ФСБ, другие жалуются: «Детей мы здоровыми отсюда не вывезем», третьи утверждают, что уже сообщили куда надо и скоро их заберут из обсервации досрочно.

Мыслей о том, для чего предприняты меры изоляции, у недовольных пока не возникает.

Сибиряк показал, как живут туристы в обсервации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Это совсем не курорт: сибирячка вернулась из Таиланда и устроила бунт в обсервации

Мама двоих детей жалуется на маленькие порции, пыльные углы и неудобные кровати. В знак протеста сибиряки решили объявить голодовку (подробнее).

«С нами тут любезны и номер хороший»: прилетевшие из Таиланда пассажиры показали жизнь в обсервации

Анализы у людей пока не берут - ждут, когда пройдет 10 дней. На две недели домом для туристов станет санаторий на левом берегу Новосибирска (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Новости 24
Девушка рассказала, как в «Толмачево» досматривают прилетевших из Москвы
Разболтали про долги: новосибирских коллекторов оштрафовали за звонки коллегам должника
Оставайтесь дома: новосибирский зоопарк закрылся до 30 апреля
Променял любовь на деньги: сибиряк обокрал маму своей девушки
Только в шахматном порядке: из-за коронавируса в новосибирском метро отметили места, где можно сидеть
447 пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга отправили на самоизоляцию в Новосибирске
Продление студенческих проездных билетов в Новосибирске во время полной самоизоляции: насколько подорожал тариф для студентов
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 5 апреля 2020 года: одиннадцатый заболевший «привез» заразу из Москвы
«А какой вирус дорогу поразил?»: разбитый Октябрьский мост возмутил новосибирцев
«Напоминает постапокалипсис»: новосибирский фотограф снял с высоты Новосибирск на самоизоляции
Расписание работы электричек в Новосибирске в период самоизоляции: как будут работать ж/д вокзалы
Волонтеры в Новосибирске в период коронавируса: как стать, где принимают и что необходимо
На улицах Новосибирска появились люди в белой химзащите: рассказываем, кто они такие
Новые пропуска для пешеходов в Новосибирске в период самоизоляции: где можно получить и как действуют
Продление режима самоизоляции в Новосибирске: до какого числа продлят
40 пожарных тушили новосибирский цех по переработке дерева
Полульвы-полусобаки вышли на коронавирусный патруль в Новосибирске
Кредитные каникулы в Новосибирске из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать
Машиной, сбившей насмерть журналиста Лучанского, управлял новосибирский предприниматель
Лидер популярной рок-группы Silenzium призналась, что живет на 180 рублей в день
В детскую больницу Новосибирска положили ребенка, прилетевшего из Дубая, его проверят на COVID-19
Пьяный водитель самосвала насмерть сбил пенсионера – закончено следствие
В Новосибирске женщина украла золото на 123 тысяч рублей
Полиция разыскивает мужчину с татуировкой «Инь-Янь» на руке
Пытается грызть косточку: у лабрадоров с Первомайского сквера родился щенок
Уникальные кадры: власти показали, как новосибирские медики работают с пробами на коронавирус
Дистанционное обучение школьников в Новосибирске: когда начнется и как будет проходить
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Жил от зарплаты до зарплаты» - большинство новосибирцев призналось в отсутствии сбережений