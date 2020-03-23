2020-03-23T19:22:00+03:00
Здоровье

Прививка от клеща в Новосибирске: где поставить бесплатно, сколько стоит вакцина

О том, кому прививка от клещей в Новосибирске положена бесплатно и где ее поставить - в нашем материале
Никита МАНЬКО
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Вакцинация для новосибирцев с прогпиской бесплатна, иначе процедура стоит 600 рублей.Вакцинация для новосибирцев с прогпиской бесплатна, иначе процедура стоит 600 рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прививка от клеща в Новосибирске - единственная надежная защита от энцефалита. Но даже бесплатно ставит себе вакцину только каждый 10-й новосибирец. Эксперты по клещевому энцефалиту рассказали, как правильно прививаться от клеща.

ЧЕМ ОПАСЕН КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ?

Вирус клещевого энцефалита - самая опасная болезнь, переносимая клещами. Проявляется в виде лихорадки, интоксикации тела. Болезнь поражает головной и спинной мозг, что может привести к инвалидности и даже смерти.

Ученый-вирусолог из ИБХМ СО РАН Сергей Ткачев утверждает, что специального лекарства от клещевого энцефалита, как и от большинства вирусных заболеваний, не существует. Обычно лечат симптомы вируса, надеясь на иммунитет организма.

ПОЧЕМУ НУЖНО СТАВИТЬ ПРИВИВКУ?

Главный и неоспоримый вывод исследований сибирских вирусологов: ни один новосибирец, который тяжело заболел клещевым энцефалитом, не был привит. Большинство из тех, кто перенес вирус в легкой форме, тоже не были привиты.

- Привитые люди почти не болеют клещевым энцефалитом, за редким исключением. Ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии защиты от укуса клеща, но помогает не допустить тяжелого случая болезни энцефалитом. Прививка - единственный надежный способ защиты, - рассказал КП-Новосибирск ученый Сергей Ткачев.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВАКЦИНУ ОТ КЛЕЩА?

Раньше на российском рынке были представлены несколько производителей вакцин, в том числе иностранные. Сейчас из-за санкций австрийские или немецкие вакцины купить нельзя. Но российские вакцины не хуже, уверены вирусологи. Роспотребнадзор рекомендует следующие препараты:

- культурная очищенная концентрированная сухая вакцина (Москва) предназначена для специфической профилактики клещевого энцефалита детей с 3 лет и взрослых, защищает от всех известных в настоящее время восточных и западных субтипов вируса клещевого энцефалита;

- культурная сорбированная инактивированная жидкая вакцина «Энцевир» (Томск) предназначена для широкой вакцинации детей с 4 лет и взрослых до 65 лет.

СКОЛЬКО СТОИТ ПРИВИВКИ ОТ КЛЕЩА В НОВОСИБИРСКЕ

По данным 2GIS, 47 частных медицинских клиник в Новосибирске проводят платную вакцинацию от клеща. Стоимость процедуры - от 600 до 1300 рублей.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ КЛЕЩА БЕСПЛАТНО?

Врачи напоминают: для жителей Новосибирской области вакцинация от клещевого энцефалита проводится бесплатно по месту прописки. Достаточно прийти с полисом ОМС и записаться на прием. Однако число прививающихся каждый год почти не меняется, это около 10% новосибирцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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