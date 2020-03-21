Клещи в Новосибирске 2020: опасные районы, прививки, как защититься от укуса

Первые клещи уже атаковали новосибирцев, но пик сезона начнется в апреле-мае. Синоптики обещают потепление - это ускорит ежегодное нашествие опасных паразитов. Ученые считают: городские службы слишком поздно начинают обработку детских садов и школ. Как не заболеть клещевым энцефалитом и какие еще смертельные патогены переносят паразиты - КП-Новосибирск рассказал ученый-вирусолог Сергей Ткачев.

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПЕРЕНОСЯТ КЛЕЩИ?

Вирус клещевого энцефалита

Вирус клещевого энцефалита является самой опасной болезнью, переносимой клещами. Проявляется в лихорадке, интоксикации тела. Болезнь поражает головной и спинной мозг, что может привести к инвалидности и даже смерти.

От клещевого энцефалита, как и от большинства вирусных заболеваний, специального лекарства не существует. Обычно лечат болезни, вызванные вирусом, и пытаются поддерживать жизнеспособность организма. Заболевание также можно предупредить с помощью прививки. Возможна и экстренная профилактика с помощью иммуноглобулина.

Болезнь Лайма, или боррелиоз

Возбудителем болезни Лайма заражен каждый второй-третий клещ в Новосибирске и его окрестностях. По данным медицинского справочника, к признакам ее появления относятся жар, головные боли, усталость и характерная кожная сыпь. Лечится с помощью антибиотиков, но при несвоевременном обнаружении и лечении болезнь может привести к инвалидности и смерти.

Тиф, лихорадка

На Алтае встречаются клещи, которые переносят эпидемический тиф и лихорадку, сообщает медицинский справочник. Такие случаи регистрируются у туристов, вернувшихся в Новосибирскую область. Эти болезни поддаются излечению.

Пироплазмоз

Эта болезнь опасна для четвероногих спутников человека, чаще всего поражает бродячих собак и собак на самовыгуле. Болезнь сопровождается повышением температуры тела до 41 - 42 градусов на несколько дней, пропадает аппетит, собака становится вялой. При несвоевременном лечении животное может умереть.

Правила борьбы с клещами 00:00 00:00

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ УМИРАЕТ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА?

Количество смертей от клещевого энцефалита не меняется из года в год - обычно в городе Новосибирске фиксируют 4 - 5 случаев. Часть летальных случаев как раз связана с тем, что люди поздно обращаются в больницу за помощью.

КОГДА КЛЕЩИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?

Клещи в Западной Сибири выходят из спячки в начале апреля и после зимы они наиболее активны и жизнеспособны, это доказано исследованиями.

Пик укусов клещей приходится на май - именно тогда многие едут на природу. Летом, когда клещи уже напились крови, их активность снижается. В августе-сентябре идет спад активности иксодовых клещей - основных переносчиков вируса клещевого энцефалита. Зато в это время пик активности у луговых клещей, которые переносят вирус опасной для собак болезни - пироплазмоза.

ПОЧЕМУ КЛЕЩЕЙ НАХОДЯТ ДАЖЕ ЗИМОЙ?

Клещи зимуют в подстилке из листьев, в некоторых местах она не промерзает. Например, земля над теплотрассой не замерзает, поэтому клещ может успешно пережить зиму, а потом залезть на собаку. Такое случается, но очень редко.

В парках и скверах новосибирцев тоже может укусить клещ, хотя их обрабатывают.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЖНО ЛИ ПОДЦЕПИТЬ КЛЕЩА В ГОРОДЕ?

Можно. Каждую весну и осень городские службы проводят обработку парков, территорий школ и детских садов. Но обработать все городские леса невозможно, поэтому не стоит ходить в лес без крайней необходимости.

В парках гулять безопасно, но только там, где убрана осенняя подстилка и подрезаны кустарники. В зарослях обитают мыши - основные переносчики клещей.

Клещ не любит открытые солнечные места - на солнце паразит высыхает. Так что на коротко подстриженной освещенной солнцем лужайке, скорее всего, вы клеща не подцепите.

К сожалению, не все парки в центре города обработаны должным образом. Известны случаи, когда дети приносили на себе клещей после прогулок в парках.

Обработка территорий детских садиков и школ проводится очень поздно. Сезон клещей начинается в апреле, а некоторые садики обрабатывают в конце мая. Это происходит из года в год, и это неправильно. Обработку надо проводить раньше!

ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ?

Главный и неоспоримый вывод наших исследований: ни один новосибирец, который тяжело заболел клещевым энцефалитом, не был привит. Большинство тех, у кого была легкая форма вируса, тоже не были привиты.

Привитые люди почти не болеют клещевым энцефалитом. Исключения очень редки. Ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии защиты от заражения, но помогает не допустить заболевания энцефалитом в тяжелой форме. Прививка - единственный надежный способ защититься от болезни.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ КЛЕЩА

Судя по данным врачей из инфекционной больницы № 1, ежегодно количество прививающихся от клещевого энцефалита - не более 10% населения. К сожалению, эта цифра не растет, потому что, если бы количество привитых увеличивалось, заболевших было бы меньше. В Австрии власти почти победили клещевой энцефалит, потому что убедили более 90% населения поставить прививки. В Свердловской области тоже увеличили охват населения - и добились снижения заболеваемости клещевым энцефалитом. Если бы в Новосибирске действовала госпрограмма, то можно было бы почти победить клещевой энцефалит.

Проблем с вакциной нет, но из-за санкций нельзя купить австрийские или немецкие вакцины. Российские вакцины тоже неплохие. Любой желающий может прийти в поликлинику, и ему поставят укол бесплатно.

Геннадий Онищенко: Как спастись от клеща? 00:00 00:00

ДВА ЛУЧШИХ СПОСОБА ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ

Полная вакцинация

Первый укол делают осенью - в октябре. Второй укол - весной, в марте. Третий - через год, потом - каждые три года.

Экспресс-вакцинация

Первый укол делают в марте, второй - в апреле. Третий - через год, потом - каждые три года. Важно успеть сделать прививку до начала сезона клещей в апреле!

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ КЛЕЩЕЙ

Поставить прививку от клещей можно в любой поликлинике по месту жительства. Это бесплатная процедура, но делает ее лишь каждый десятый.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ ЭПИДЕМИИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА?

Нет. Не все клещи заражены вирусом клещевого энцефалита. При своевременной диагностике клещевой энцефалит не грозит летальным исходом, однако опасности подвержены не только пожилые люди, но и молодые, здоровые мужчины и женщины. От человека к человеку заболевание не передается.

МОЖНО ЛИ ПЕРЕБОЛЕТЬ КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ И ВЫЖИТЬ?

Жители некоторых территорий более устойчивы к заболеванию клещевым энцефалитом. Например, сельчане и представители коренных народов Сибири. Но проявление болезни бывает непредсказуемым, и не стоит надеяться на сильный иммунитет и гены.

ВАЖНО

Как защититься от клеща?

1. Одеться правильно, чтобы клещ не добрался до кожи. Использовать репелленты.

2. Стараться ходить по тропинкам и не гулять по траве.

3. Во время прогулки каждые полчаса осматривать себя, после прогулки - раздеться и провести процедуру более внимательно.

4. Постирать одежду при температуре не менее 60 градусов. При меньшей температуре клещи могут выжить.

КОНКРЕТНО

Как снять с себя клеща?

1. Если вы обнаружили на себе клеща - нужно удалить паразита с помощью нитки или пинцета, голову клеща тоже желательно вынуть.

2. Положить клеща в пузырек и отнести в больницу.

3. Внимательно следить за своим здоровьем. Если в течение 21 дня у вас повысится температура и начнется недомогание, то следует обратиться в Городскую инфекционную больницу.Клещи в Новосибирске 2020: опасные районы, прививки, как защититься от укуса

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Где новосибирцев кусают чаще всего?

По словам ученого, карта укусов клещей в городе Новосибирске из года в год практически не меняется. Наибольший процент обращений с укусами клещей в Советском районе — это 36 % от всех случаев в Новосибирске. В Первомайском районе клещи укусили 14 % обратившихся горожан, в Заельцовском районе — 13 % и Калининском районе — 11 % районах.