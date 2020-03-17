2020-03-17T19:20:32+03:00
Общество

Дешевле усыпить? Бродячие собаки в Новосибирске за год «съедят» 33 миллиона рублей

Сейчас в службе отлова находится в два раза больше животных, чем в прошлом году, - их содержание обойдется бюджету дороже на 4 миллиона рублей, по сравнению с тем, если бы псов умертвили
Татьяна СОЛОВОВА
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Добрым собакам крепят на уши бирки, а потом выпускают на улицу. Фото: Новосибирский центр по проблемам домашних животных.Добрым собакам крепят на уши бирки, а потом выпускают на улицу. Фото: Новосибирский центр по проблемам домашних животных.
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Бродячие собаки держат в страхе жителей Новосибирска. Только за последние две недели бездомные псы напали на двоих детей. И если девочка с ОбьГЭС почти не пострадала, то школьнице из Пашино пес разорвал руку - ребенок оказался в больнице.

- Ежедневно сотрудники диспетчерской службы мэрии принимают от 10 до 15 заявлений от граждан и организаций на отлов бродячих собак, - рассказали КП-Новосибирск в мэрии города. - Наибольшее количество таких обращений поступает из Ленинского и Кировского районов города.

Однако по новому законодательству усыплять животных нельзя. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались, насколько увеличатся расходы на содержание собак, кого из отловленных животных будут отпускать и не нападут ли эти собаки на наших детей.

РАНЬШЕ БЫЛО ЭКОНОМНЕЕ

К концу 2019 года в Центр по проблемам домашних животных попала 151 собака. Примерно треть животных пришлось усыпить.

- Эвтаназия - крайняя мера, которая применяется только в двух случаях. Первый - если животное агрессивно, нападает на человека и элементарно не дает поставить прививку от бешенства. Второй - собака неизлечимо больна и мучается: к примеру, у пса диагностировали онкологию или тяжелейшие болезни мочеиспускательной системы, - объяснил КП-Новосибирск Юрий Шмидт, руководитель пресс-службы Управления ветеринарии по Новосибирской области.

Сейчас в центре находятся 196 животных. Чтобы их содержать, центру в 2020 году выделят 33,274 миллиона рублей. Для сравнения: в прошлом году эта сумма была на 4 миллиона меньше - 29, 394 миллиона рублей.

- Сейчас затраты на содержание одной собаки варьируются в зависимости от веса животного от 115,26 до 123,28 рубля в сутки, - прокомментировали КП-Новосибирск в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. - Взрослых животных кормят раз в сутки, щенков в возрасте до четырех месяцев - два раза в сутки.

В 2019 году расходы были меньше потому, что некоторых собак усыпляли. Эвтаназия одного животного обходилась примерно в 1,5 - 2,5 тысячи рублей на животное массой 15 - 10 килограммов. То есть почти в полтора раза дешевле, чем если бы собаку содержать в приюте один месяц. Однако теперь закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» усыпление запрещает.

КОГО ВЫПУСКАЮТ?

Теперь животных выпускают из службы отлова, повесив им на шеи специальные бирки: уже 40 таких псов выпустили на улицу с начала года. В мэрии уверяют: прежде чем оказаться на свободе, пес проходит строгую подготовку.

- Со всеми животными проводится ряд процедур: обработка от экто- и эндопаразитов, обязательная вакцинация от бешенства, стерилизация, - перечисляют в мэрии Новосибирска. - За поведением собак наблюдает ветеринарный врач и специалисты службы содержания животных. Оцениваются реакции животных на внешние раздражители, наличие доминантного агрессивного поведения по отношению к человеку и другим животным.

Власти уверяют: ни одно животное с биркой на людей не нападало. Но некоторые новосибирцы относятся к таким заявлениям скептически.

- Никто не может дать гарантий, что конкретное животное никогда не нападет на человека, - уверен Андрей Каркавин, экс-директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных, выступающий за усыпление бродячих животных. - Я категорически против бездомных собак на улице.

КТО ЗА НИХ ОТВЕЧАЕТ?

Что же происходит с псами, которых из службы отлова выпускают на улицу? Они вновь оказываются предоставлены сами себе.

- Законом не предусматривается дальнейшее сопровождение и кормление животных, которые после проведения комплекса мероприятий оказываются на улице, - подтвердили КП-Новосибирск в мэрии города. - Однако за частью собак присматривают волонтеры. Кроме того, специалисты центра кроме непосредственно отлова животных проводят профилактические мероприятия. Для планирования последующих выездов собирается информация о местах лежки, прикорма животных, устанавливаются лица, которые могут контактировать с собаками.

Помогут ли эти меры? Увидим в ближайшее время…

КОНКРЕТНО

С кого требовать деньги за укус?

Если «добрая» собака с биркой все же напала на человека, пострадавший имеет полное право получить компенсацию:

- Мэрия несет ответственность за безопасность городской среды и обязана контролировать ситуацию с бродячими животными. И если бездомная собака укусила человека, то пострадавший имеет право написать претензию в мэрию и требовать компенсацию материального и морального вреда. Если власти претензию не удовлетворят, то необходимо обратиться в суд, - рекомендует юрист Инесса Рябинина. - Но в моей практике ни одного такого дела пока еще не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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