2020-03-13T15:02:28+03:00
Общество

Коллектив «Искры» считает, что Новосибирск достоин быть городом трудовой доблести и славы

Всем коллективом они поддержали эту инициативу и поставили свои подписи в анкетах
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Члены трудового коллектива АО «Механический завод «Искра» поставили свои подписи на встрече с первым заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Фото: Андреем Панферовым. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».Члены трудового коллектива АО «Механический завод «Искра» поставили свои подписи на встрече с первым заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Фото: Андреем Панферовым. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».
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В столице Сибири продолжается эстафета по сбору подписей в поддержку инициативы о присвоении областному центру статуса «Город трудовой доблести и славы». Все заполненные горожанами анкеты отправят в Москву, и до 1 мая достойным городам будет присвоено это почетное звание. Новосибирск уже в пятерке претендентов. 13 марта члены трудового коллектива АО «Механический завод «Искра» поставили свои подписи на встрече с первым заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андреем Панферовым. Завод «Искра» - предприятие оборонно-промышленного комплекса с богатой историей и в годы войны работало с ударной силой.

Завод «Искра» - предприятие оборонно-промышленного комплекса с богатой историей и в годы войны работало с ударной силой. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Завод «Искра» - предприятие оборонно-промышленного комплекса с богатой историей и в годы войны работало с ударной силой. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

- Сегодня мы выпускаем продукцию не только по гособоронзаказу, но и гражданского направления. Завод ежегодно показывает положительную динамику - прибыль увеличивается. Социальные программы различного уровня расширяются. В годы войны наше предприятие изначально оказалось в тяжелом положении. Несмотря на то, что в Новосибирск эвакуировались заводы из европейской части страны, наш был запланирован именно как новое предприятие. Людей не хватало, строительство шло в сжатые сроки. В апреле - день рождения завода, а уже осенью была отправлена на фронт первая партия гранат и запалов для мин. Но уже через год здесь работало 10 цехов. Завод стал полноценным оборонным объектом. Я уверен, что коллектив поддержит инициативу о присвоении городу почетного звания. Это очень важно. Мы поддерживаем своих ветеранов войны и тружеников тыла - благодарим их за то, что они сделали в годы войны. Ничто не забыто, и никто не забыт, - отметил Сергей Кондратьев, исполнительный директор АО «Механический завод «Искра».

Новосибирск должен получить почетный статус «Город трудовой доблести и славы». Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Новосибирск должен получить почетный статус «Город трудовой доблести и славы». Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Андрей Панферов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», на встрече с заводчанами убедительно рассказал, почему Новосибирск должен получить почетный статус «Город трудовой доблести и славы». История нашего города тесно связана с войной и Победой.

- Уважаемые друзья, я надеюсь, что получу от вас поддержку. В этом году президент Владимир Путин подал в Госдуму проект закона о том, что нужно присваивать городам, ударно работавшим в тылу во время Великой Отечественной войны, звание «Город трудовой доблести и славы». По поручению губернатора Андрея Травникова, который является секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», выступаю как инициатор того, чтобы нашему городу было присвоено это высокое звание. В годы войны все новосибирские предприятия, включая ваше, работали на оборону. Многие из вас - из трудовых династий. Ваши отцы и мамы, те, кто не был на фронте, трудились в тылу. Поэтому мы решили узнать ваше мнение и просим поддержать инициативу. Прежде всего мы отдаем дань вашим близким, которые работали в фронтовые годы. И Новосибирск действительно достоин того, чтобы носить такое звание, - подчеркнул Андрей Панферов.

Заводчане не только подписали анкеты, но и встретили призыв Андрея Панферова бурными аплодисментами. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Заводчане не только подписали анкеты, но и встретили призыв Андрея Панферова бурными аплодисментами. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Заводчане не только подписали анкеты, но и встретили призыв Андрея Панферова бурными аплодисментами. Ветеран труда Юрий Колесов, отработавший на заводе 47 лет, считает, что Новосибирск, как никакой другой город, достоин почетного звания «Город трудовой доблести и славы». Юрий Александрович прошел большой трудовой путь - от рабочего и до начальника цеха - и гордится тем, что довелось работать с интересными и отзывчивыми людьми.

- Горжусь тем, что у нас был отличный и дружный коллектив, который пережил много чего, но уверенно и крепко стоит на ногах. Я дружил и с фронтовиками, и с теми, кто работал в годы войны. Труженики тыла, а тогда они были подростками, в своих рассказах никогда не жаловались, хотя условия труда были действительно тяжелыми. Время было такое - все это понимали и не щадили своих сил, чтобы помочь фронту, - говорит ветеран труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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