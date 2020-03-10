2020-03-10T06:25:46+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Туманова Татьяна Сергеевна

Врач педиатр-эндокринолог Многопрофильной Клиники Санитас
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Туманова Татьяна Сергеевна, врач педиатр-эндокринолог Многопрофильной Клиники Санитас.Туманова Татьяна Сергеевна, врач педиатр-эндокринолог Многопрофильной Клиники Санитас.
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Номинация «Доктор года - 2020»: «За сохранение детского здоровья».

Туманова Татьяна Сергеевна, врач педиатр-эндокринолог

Опыт работы более 15 лет

Доктор Туманова имеет большой опыт участия в специализированных мероприятиях:

2016 г. – Научно – практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии» (г. Новосибирск)

2016 г. – Конгресс детских инфекционистов России

(г. Москва)

2017 г. – Конференция «Актуальные вопросы респираторной медицины в педиатрии» (г. Новосибирск)

2018 г., 2019 г. – Конгресс педиаторов России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» совместно с первым всероссийским форумом «волонтеры – медики – детям России» (г. Москва)

2019 г. – Научно- практический семинар «Актуальные вопросы педиатрической практики» (г. Москва)

2019 г. – Пятый Московский Городской Съезд педиатров «Трудный диагноз в педиатрии» (г. Москва)

Занимается проблемами вскармливания, роста, развития детей, вопросами лечения соматических заболеваний и вакцинопрофилактикой. Имеет специализацию по детской эндокринологии. В её компетенции лечение нарушений углеводного обмена, ожирения, заболеваний щитовидной и паращитовидной желез, нарушения роста, полового развития и других эндокринных проблем. Принимает детей от 0 до 18 лет.

Татьяна Сергеевна считает работу педиатра главной определяющей и направляющей помощью родителям в развитии их детей. Именно педиатр, по её утверждению, наблюдает ребенка с рождения, знаком с его семьей, возможно, с представителями нескольких поколений этой семьи. Такой специалист как никто другой разбирается в причинах психосоматических заболеваний. Педиатр — это ещё и психолог, которому семья доверяет. Он способен объяснить семье и договориться о необходимом обследовании, в том числе долгосрочном, госпитализации маленького пациента, привлечении узких специалистов и другом. Как правило, помогая ребенку, врач работает с его семьёй и часто привлекает для консультаций психолога, психотерапевта, логопеда. От того, насколько налажен контакт педиатра с членами семьи, зависит эффективность лечения.

Татьяна Сергеевна убеждена в том, что после приема хорошего врача пациенту ВСЕГДА СТАНОВИТСЯ ЛЕГЧЕ.

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