Удача приходит к лучшим: «Сибирский Антрацит» провел ежегодный конкурс «Рабочий года»

Угольное предприятие «Сибирский Антрацит» (входит в Группу «Сибантрацит» Дмитрия Босова) провело юбилейный конкурс «Рабочий года». В десятый раз на сцене встретились лучшие сотрудники месяца. Но если в прошлые годы судьба главного приза решалась с помощью дополнительных испытаний, то на этот раз победителя выбирали с помощью лотереи. Почему было принято такое решение и как в главном трудовом состязании года встретились отец и сын – в материале КП-Новосибирск.

12 этапов

Искитимский район для Новосибирской области, словно Клондайк для Америки. Только золото здесь черное – высококачественный антрацит, используемый преимущественно в металлургии. Поставляют его из Сибири во многие страны мира, а добывают – жители искитимских сел и деревень. Люди они крепкие, закаляли характер в угольных разрезах. Почти в каждом местном населенном пункте можно найти трудовую династию шахтеров. Сегодня разработкой месторождений занимается Группа«Сибантрацит», которая ставит во главу угла заботу о людях. Компания сотрудничает с местными администрациями, помогает школам, налаживает инфраструктуру в городках и селах, где живут горняки.

В качестве мотивации для сотрудников вот уже десять лет «Сибирский Антрацит» проводит конкурс «Рабочий года». Проходит он в несколько этапов: сначала выбираются рабочие месяца, оценка – выполнение плановых показателей. При этом лучшим может стать абсолютно любой представитель рабочей профессии – диспетчер, машинист, оператор, бульдозерист, водитель БелАЗа и пр. 12 лучших сотрудников встречаются в финале, где в дополнительных профессиональных конкурсах определяется главный победитель. В этом юбилейном году формат финала изменили. Вместо дополнительных испытаний – развлекательная игра, а «Рабочего года» выбрали с помощью лотереи.

Исполнительный директор «Сибирского Антрацита» Сергей Коломников поздравляет номинантов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

– Выбор лучшего – это всегда очень сложная задача. Тем более, когда столько достойных людей, профессионалов своего дела. Труд каждого одинаково важен, каждый из номинантов заслуживает звания «Рабочий года», – объяснил смену формата исполнительный директор АО «Сибирский Антрацит» Сергей Коломников.

Каждый рабочий – это звено одной цепи, каждый, кто выложился на смене по полной, достоин самой высшей награды. Именно поэтому победу в этом году решено было присудить, что называется, наудачу. Звучит легкомысленно? Нет. Как говорят мудрецы, удача любит смелых. А мы добавим, еще пару параметров – трудолюбивых и ответственных.

Отец и сын

В этом году место проведения конкурса – Дом культуры в Евсино. В зале – аншлаг, среди зрителей –рабочие года прошлых лет, друзья, близкие, коллеги нынешних финалистов.

Атмосфера в зале радостная, для шахтерских семей ежегодный конкурс – это красный день календаря. В зале интрига – кому же достанется ценный приз. «Перчинки» добавляет еще одно обстоятельство – в финале встретились отец и сын – Игорь и Вадим Семендяевы. Перед конкурсом они признались: соперничества между ними нет никакого. Отец с сыном – оба экскаваторщики, работают на одной машине, передавая друг другу смены. В общем, слаженный тандем, с общей традицией – работать на «пятерку».

Состязания проходили в формате игры «100 к одному».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Азарт в работе и игре

Формат соревнований на сцене – игра «Сто к одному». Все в традициях телешоу – две команды, несколько этапов, вопросы построены по принципу – отгадай, что ответило бы большинство. Горняки показали себя на сцене веселыми, азартными людьми. Что говорить – шахтеры и работать, и отдыхать умеют.

Чем ближе к концу игра, тем больше напряжение. И вот Елена Дятлова – «Рабочий года-2018» – достает из лототрона шарик с именем победителя.

– Игорь Семендяев! – оглашают имя рабочего года. В зале овации, близкие бегут обнимать победителя, руководитель предприятия вручает ключи! Сразу после конкурса – обязательный круг почета. Всем остальным финалистам - подарки от предприятия.

Самый ответственный момент – выбор победителя.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы же спешим узнать, что чувствует победитель?

– Честно, не ожидал! Но с другой стороны, мы с дочкой частенько в автоматах игрушки достаем, так нам всегда везет. Видно, рука у меня легкая! Про себя что сказать? В детстве я мечтал летчиком стать, а потом уже вслед за отцом и дедом выбрал угольное дело. Дедушка наш был шахтером.

Это еще не все интересные факты про семью Семендяевых. Оказывается, глава семейства Вадим Николаевич пять лет назад уже становился рабочим года. Также был рад и не ожидал победы.

Со сцены за добросовестный труд горняков благодарит Сергей Давыдов директор по персоналу ООО УК «Сибантрацит»:

– Рабочие специальности в нашей отрасли являются истоком реки, которая формирует отраслевую цепочку. В конце, в устье этой реки, стоят миллионы потребителей. Вашу работу трудно переоценить, ее уважают миллионы жителей по всему миру.

Игорь сделал круг почета перед ДК в Евсино.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Традиция – побеждать

В день финала мы решили пообщаться с победителями конкурса прошлых лет, просим вспомнить, какова на вкус победа?

Елена Дятлова, оператор центрального пульта управления на обогатительной фабрике «Листвянская-2», становилась победителем в прошлом году. К слову, за 10 лет, женщины становились «Рабочими года» дважды. С виду хрупкая блондинка обладает сильным характером, в ее профессии – важно быстро ориентироваться в любой ситуации, принимать решения оперативно и всегда быть начеку. Вспоминая прошлый финал, Елена смущается:

– Для меня моя победа была полной неожиданностью. Огромный спектр смешанных чувств. Полное непонимание того, что происходит. Пока шла к пьедесталу, думала только бы не упасть, настолько в шоковом состоянии находилась. Среди коллег, которые участвуют в конкурсе в этом году, очень достойные люди. Болела за всех сразу!

Девушкам-финалисткам подарили цветы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

10 лет назад впервые на «Сибирском Антраците» рабочим года был признан машинист бульдозера Горловского угольного разреза Владимир Асалгариев. Интересно, что на тот момент у него даже не было водительского удостоверения нужной категории. Но сибиряк воспринял это как очередной вызов – получил права и сел за руль новенького УАЗ Хантер.

– Я и сейчас на том автомобиле езжу. Маленьких внучек просто так катаю, а старшую в школу вожу. Машина ездит, не ломается. Вещь хорошая – топлива мало ест, не прихотливая, – улыбаясь, рассказывает Владимир.

В этом году праздник закончился, итоги 2019-го подведены. А впереди – новые победы.

Победителям прошлых лет тоже вручили приятные подарки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наша справка

Кто становился «Рабочим года» в прошлом

2010 –Владимир Гнатович Асалгариев, машинист бульдозера Горловского угольного разреза;

2011 – Сергей Васильевич Довбий, водитель автоколонны №2;

2012 – Иван Иванович Козлов, машинист экскаватора участка «Северный» Колыванского угольного разреза;

2013 – Елена Валентиновна Берсенева, оператор пульта управления ОФ «Листвянская»;

2014 – Вадим Николаевич Семендяев, машинист экскаватора участка Северный;

2015 – Евгений Эдуардович Шварц, водитель автоколонны № 1;

2016 – Евгений Николаевич Лобах, водитель автоколонны №2;

2017 – Денис Викторович Юртов, водитель автоколонны № 1;

2018 – Елена Дятлова, оператор пульта управления ОФ «Листвянская-2».