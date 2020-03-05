Ничего не жалко ради киски: медсестра шлет свои откровенные фото тем, кто помогает приютам

Жительница Новосибирска Марина (имя изменено) опубликовала в соцсети необычное объявление. Девушка предлагает купить ее откровенные фото тем, кто переведет на счет приюта для бездомных животных деньги. Снимками она поделится как с мужчиной, так и с женщиной, единственное условие, чтобы ценитель прекрасного был совершеннолетним.

— Отправлю интимные фото за помощь приюту для животных! Я учусь в институте и подрабатываю медсестрой, денег и времени катастрофически не хватает. Но я очень хочу помогать животным, также как помогаю и людям, - пишет альтруистка. - Я не обделена красотой! И чтобы помочь животным, я готова отправить свои интимные фотографии любому человеку (совершеннолетнему), кто переведёт хотя бы 100 рублей в приют для животных и пришлёт мне чек!

У сибирячки отличная фигура. Фото: личный архив.

По словам сибирячки у нее красивое тело: генетика и тренировки в зале сделали свое дело. Да и парня у зоозащитницы нет.

— У меня много ухажеров, но сейчас я не в отношениях. Учусь в мединституте на педиатра. Еще я подрабатываю в больнице. Все это отнимает много времени, поэтому не до личной жизни, — рассказала КП-Новосибирск Марина. — Когда-то я мечтала быть ветеринаром, но выбрала людей. Это мое призвание.

Итак, девушка говорит, что она - будущий педиатр. Она пошла по стопам своей бабушки, та тоже была врачом. Сибирчка не переживает, если ее решение вдруг обернется скандалом в университете.

— Пусть видят. Я готова к хейту, главное, чтобы животным помогали, — отвечает Марина.

Она уверена, что ее акция может вылиться в целое женское движение - движение помощи животным. Мужчины уже откликнулись на предложение девушки. Один новосибирец перевел на счет приюта 200 рублей и предложил девушке встретиться. Но Марина ограничилась лишь снимком ягодиц. Фото девушка сделала в душе.

Девушке многие пишут. Фото: личный архив.

А вот приют, чьи реквизиты были указаны на странице Марины потребовал пост удалить. Оказалось, такая помощь им не нужна.

— Спасибо, конечно, за желание помочь, но не нужно путать мягкое с теплым. Ваше желание торговать интимными фото никакого отношения к приюту не имеет. Если мы увидим такой текст где—либо напишем заявление в полицию, — отреагировали одном из приютов для бездомных животных.

Марина недоумевает, почему вдруг такая реакция.

— Теперь я переживаю, но ведь это же мои проблемы, кому и что я отправляю. Приют тут не причем, всю ответственность я беру на себя, — сетует Марина.