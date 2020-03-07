Медсестра, которая присылала свои откровенные фото за помощь приютам, оказалась фейком

7 Март 2020 2020-03-07T13:43:03+03:00

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История с медсестрой, которая обещала прислать свои откровенные фото тем, кто поможет приютам, получила неожиданное продолжение. Напомним, девушка написала это объявление на своей странице в соцсетях, вот только теперь она закрыта. И новосибирским зоозащитникам удалось выяснить, почему: оказалось, что сама «благодетельница» - это придуманный кем-то фейк.

- Фото на ее странице принадлежали другим девушкам, - рассказала КП-Новосибирск Алена Мезенцева, руководитель приюта «Кошкино лукошко». - Одна из девушек рассказала, что давно делала пост в медицинскую группу с этим фото, и еще тогда заметила, что кто-то сделал фейк с ее фото. Но тогда все было безобидно.

То самое объявление. Фото: соцсети.

К слову, небольшие переводы от девушки действительно поступили приютам.

- Но сколько средств было собрано на самом деле, никто не знает, - говорит Алена. - Предполагаю, что это может быть парень, который сейчас сидит в колонии и ладит с интернетом, потому что сама по себе тема молодежная. И этим можно объяснить, что общалась «медсестра» только по переписке: на зоне ведь женский голос не найдешь.

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Сибирячка уверена, что по ее стопам пойдут многие и это выльется в целое движение. А приюты от такой меценатки шарахаются (подробнее).

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