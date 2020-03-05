Голосование «Клиника года - 2020»: выбираем лучших

Для медицинских коллективов большая честь стать участником и тем более победителем нашего народного конкурса. А все потому, что осознанный выбор делаем мы с вами лично, отдавая свои голоса за лучших! Кроме того, оставляйте свои комментарии на сайте конкурса.

Приглашаем вас, уважаемые читатели, проголосовать за лучшие, по вашему мнению, медицинские учреждения и докторов Новосибирской области.

Голосование продлится до 30 июня 2020 года.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА