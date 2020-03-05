Голосование «Клиника года - 2020»: выбираем лучших
В «Комсомольской правде» - Новосибирск» стартовал народный конкурс «Клиника года - 2020»
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Для медицинских коллективов большая честь стать участником и тем более победителем нашего народного конкурса. А все потому, что осознанный выбор делаем мы с вами лично, отдавая свои голоса за лучших! Кроме того, оставляйте свои комментарии на сайте конкурса.
Приглашаем вас, уважаемые читатели, проголосовать за лучшие, по вашему мнению, медицинские учреждения и докторов Новосибирской области.
Голосование продлится до 30 июня 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU