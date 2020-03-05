2020-03-05T12:56:23+03:00
Клиника года Новосибирск

Голосование «Клиника года - 2020»: выбираем лучших

В «Комсомольской правде» - Новосибирск» стартовал народный конкурс «Клиника года - 2020»
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Для медицинских коллективов большая честь стать участником и тем более победителем нашего народного конкурса. А все потому, что осознанный выбор делаем мы с вами лично, отдавая свои голоса за лучших! Кроме того, оставляйте свои комментарии на сайте конкурса.

Приглашаем вас, уважаемые читатели, проголосовать за лучшие, по вашему мнению, медицинские учреждения и докторов Новосибирской области.

Голосование продлится до 30 июня 2020 года.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

ИСТОЧНИК KP.RU

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