«Жвачки, спирт «Рояль», девчонки в дольчиках»: Сергей Жуков из «Руки вверх» хочет вернуть атмосферу 90-х

Группе «Руки вверх» - почти четверть века. Но Сергей Жуков по-прежнему собирает залы под свои старые хиты. И «Алешка», и «Крошка моя» идут на ура.

Музыкант признается, что когда-то зарекался отойти от своих ранних хитов к тридцати годам. Сейчас ему 43, и артист не спешит покидать сцену.

- И в 50 лет, и в 60 лет я буду на сцене петь «Крошка моя», хотя раньше себе этого представить не мог. Но я стал старше и умней и понял, что невозможно все время это делать, - рассуждает Жуков.

Дальновидный артист страхуется бизнесом: у него уже есть бары «Руки вверх» в нескольких городах. Очередной планирует открыть через месяц в Новосибирске на площадке «Bla Bla Bar». О музыке, бизнесе и «девяностых» - интервью КП-Новосибирск с кумиром миллионов.

Сергей Жуков вспоминает 90-е с удовольствием.Фото: Виктория МИНАЕВА

«ПОДРОСТКИ НЕ ПОНИМАЮТ, ПОЧЕМУ МЫ ПЕРЕМАТЫВАЛИ КАССЕТЫ КАРАНДАШОМ»

- Мы даже шутим, что когда люди приходят в наши бары, за ними, как в фильме «Гостья из будущего» дверь закрывается, и человек понимает, что он, вдруг, попал в свое детство. Вот «Тамагочи», которого он кормил и убирал, когда он покакал. Вот пейджер, на который приходили сообщения о бандитских стрелках. Вот спирт «Рояль», который разводили, - затронул ностальгические нотки артист, пиаря свой проект.

- Как вы описали бы жизнь в «девяностые» совсем молодым людям, которые этого времени не застали?

- Я тоже об этом часто думаю. Сейчас все фильмы, или отсылки к «девяностым» идут в негативном контексте, как правило. Это бандитизм, малиновые пиджаки, рэкет, МММ, вот эти все какие-то бучи, плохие истории, деноминации, все это было не очень хорошо. Но я-то это знаю с другой стороны. Я не был в группировках, я не дрался на улице, я не покупал билеты в МММ и не терял деньги, — рассказал КП-Новосибирск Сергей Жуков. — Я был в том возрасте, когда все было радужно и интересно. И вот, что я бы рассказал и что рассказываю своим детям… Вся страна когда-то жила по одному правилу. Например, сын донашивал за папой одежду, и это было нормальным. У меня всегда были папины, прощай молодость, ботинки на замке, пыжиковая шапка, и это было тогда нормальным. Но как только пришли «девяностые», открылся рынок. В Россию, вдруг, поступило огромное количество ужасных китайских, турецких товаров. Но это был настолько прорыв, что когда пришли эти жвачки, майки Shanel, яркие свитера Boys, кроссовки Abibas, народ с ума сошел, подумал: «Боже, а что, так можно?» Это, оказывается, можно носить, есть. Все это яркое, вкусно пахнущее. И вот всех прорвало. Вы помните эти фотографии? Девчонки с начесом, дольчики-колготки, вырви глаз. Все стали это носить. И пошли именно те «девяностые», которые я помню - яркие, модные. Тогда появилось огромное количество групп, как мы, например. И если вы посмотрите сейчас на эстраду, то группы из «девяностых» - все до единой до сих пор работают. То есть те, кто родились тогда в музыкальном плане, все живы.

- Кого тогда слушали вы?

- Я слушал Богдана Титамира, не поверите. Я слушал тогда 2 Unlimited.

- У Вас ведь и группа была своя, названная в честь участника этого дуэта…

- Да, изначально группа называлась «Дядюшка Рэй и компания» — в честь солиста Рэя Слейнгарда из 2 Unlimited. Я с него фанател. Моя мечта сбылась, кстати! Я в январе отдыхал в Таиланде, и он тоже отдыхал там. И мне написал. Мне написал Рэй Слейнгард, понимаете! Это было просто, вообще, что-то! И мы с ним познакомились, теперь я - счастливый человек.

Так вот, про 90-е я хотел сказать, что, возможно, дети и не поймут это время. Большинство, увидев кассету, говорят: «Что это, вообще? Зачем там пленка?». Я уж молчу про бобины, про катушечные магнитофоны. Винил-то еще ладно, он такой - на все века, на все времена. А попробуй объяснить подростку, почему мы перематывали кассеты карандашами? А батарейки… Постучишь друг о друга, и они какое-то время еще работают. А еще в костер их можно бросить, но быстро вытащить, и тоже чуть-чуть будут работать. Сейчас это расскажи - ответят: «О чем вы? Какие костры?». Мы - счастливые люди сейчас, мы прошли эволюцию, мы помним, когда компьютеры были с эту комнату, а теперь они свелись к маленькому гаджету у вас в руках. Это интересно, и классно меняться вместе со временем.

Солист группы Сергей Жуков, его супруга Регина Бурд и их дети.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Я ФАНАТЕЛ ОТ «СЕКТОРА ГАЗА»

- Еще «девяностые» - это время, когда много стало разрешено. Но вот сейчас идет обратная тенденция. У Вас, например, успешно состоялся концерт в Новосибирске. Но некоторые звезды не могут приехать в наш город. У нас не пустили общественники Мэрилина Мэнсона…

- Да вы что?!

- Да. А сейчас пытаются не пустить Rammstein. Потому что он - немец, а у нас отмечают 75-летие Победы. Это так мэру города написал активист, который выступил против. Вы как думаете, нужно в чем-то ограничивать артистов?

- Скользкая тема. Потому что запрещать - это плохо, все разрешать - тоже плохо. Привязываться к «немец» и «война» - глупость абсолютная. Что теперь, все немцы - плохие люди? Нет! Но, запускать группу, пропагандирующую насилие и что-то еще такое, наверное, не надо. Потому что у меня четверо детей, и я понимаю: когда они включают альбом молодого современного исполнителя, а у него из 600 слов - 500 матерных, мне очень страшно. Я пытаюсь объяснить ребенку, что это не надо слушать. «А че это? А почему?», - спрашивает ребенок.

Я же в свое время тоже «Сектор газа» слушал и фанател потихоньку с кассеты. Но это было как-то по-детски! Сейчас - очень жестко. Поэтому, где грань - не знаю. Но уж точно нельзя что-то запретить по таким признакам, как национальность. Вот это - точно нельзя. Я просто желаю, чтобы здравый смысл взыграл над безвкусицей.

КСТАТИ

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