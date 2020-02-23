2020-02-23T17:00:31+03:00
Общество

Сергей Жуков из «Руки вверх» признался, что его тоже зовут в политику: «Пойду, если будет совсем плохо»

Артист считает, что работать во власти можно по призванию, но не в погоне за деньгами
Виктория МИНАЕВАВадим АЛЕКСЕЕВ
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Сергей Жуков из "Руки вверх" признался, что политика - это не его.Сергей Жуков из "Руки вверх" признался, что политика - это не его.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Лидер группы «Руки вверх» продолжает собирать залы на «ай-ай-ай, девчонку» и «Алешку». Очередной концерт дал в Новосибирске. Но будет ли Сергей Жуков и годы спустя зарабатывать музыкой?

Зная, о том, что на артистов есть спрос в политике, мы спросили певца именно о такой деятельности: нет ли желания пойти на выборы?

- Видимо, это напело Шнуром и Валерией? Я ж слежу за новостями, не дикий человек, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Жуков. - Можно относиться к их шагу, как угодно. Если ты что-то искренне делаешь, то, пожалуйста, делай это. А вот если ты это делаешь за деньги - это уже совсем другой вопрос. Я пока знаю, где зарабатывать деньги, кроме политики. Поэтому в самом крайнем случае… Если будет совсем все плохо, я пойду туда...

Напомним, к скорым выборам уже готовятся такие, казалось бы, далекие от мандатов персоны, как Сергей Шнуров и Валерия. К Жукову предложения, оказывается, тоже есть. Музыкант и предприниматель признался, что один из губернаторов готов доверить кумиру девяностых сектор культуры.

- Говорят: будь по культуре человеком и так далее, за тобой все пойдут... Но вы сами представляете, как это - бросить все и уехать в Ульяновскую область и заниматься тем, что ты не знаешь, не умеешь. Нет! Пока меня еще любят по всей стране миллионы людей, лучше я им буду полезен, чем бесполезен в политике, - отказывается музыкант.

Впрочем, доходом с музыки Сергей Жуков не ограничивается. В Новосибирске дал концерт, а на следующий день пришел на стройку собственного заведения – в мегаполисе через месяц должен открыться очередной филиал бара «Руки вверх». В нем артист обещает создать атмосферу девяностых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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