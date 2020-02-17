Пособие на ребенка от 3 до 7 лет: на что могут рассчитывать родители и какими будут путинские выплаты

Пособие на ребенка от 3 до 7 лет - важный момент, который волнует мам и пап. С помощью специалистов министерства труда и социального развития Новосибирской области мы составили для мам и пап полезную подборку, которая поможет во всем разобраться.

№ 1. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА

Согласно закону Новосибирской области № 255-ОЗ, постановлению правительства Новосибирской области № 145-п, стандартное пособие на ребенка составляет 344,91 руб.

Однако есть семьи, для которых это пособие увеличивается до 517,34 руб. Повышенный размер установлен на ребенка:

- одинокой матери (одинокого отца);

- разведенных родителей;

- потерявшего одного из родителей в случае смерти или признания его безвестно отсутствующим;

- родители которого уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно;

- военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- один из родителей (оба родителя) которого лишен (лишены) родительских прав.

Какие документы нужны?

- Заявление.

- Копии документов, удостоверяющих личность обоих родителей (иных законных представителей) либо одного родителя (иного законного представителя) при назначении ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере.

- Копия (копии) свидетельства о рождении ребенка.

- Документ, подтверждающий место жительства или место пребывания ребенка совместно с родителем (иным законным представителем).

- Справки о доходах членов семьи за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления (в случае если данным документом является справка о получении пенсионного обеспечения нетрудоспособными гражданами из органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, представляется заявителями по собственной инициативе).

- Копия свидетельства о заключении брака, если брак между родителями ребенка заключен.

- Справка органов службы занятости о регистрации в качестве безработного (в случае, если один из родителей либо оба родителя состоят на учете в службе занятости) (представляется заявителями по собственной инициативе).

- Справка из администрации сельского, городского поселения или муниципального района Новосибирской области о наличии подсобного хозяйства (в случае, если один из родителей не работает и не зарегистрирован в качестве безработного в службе занятости, но занимается ведением личного подсобного хозяйства).

№ 2. ПОСОБИЕ ДЛЯ РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

Если папа ребенка проходит срочную службу в армии, то семье полагается ежемесячная выплата 14 663 руб.

Какие документы нужны?

- Заявление о назначении пособия, с указанием реквизитов кредитного учреждения (ИНН, КПП, БИК, наименование организации, номер счета) либо организации почтовой связи, а также сведений о месте жительства, месте пребывания, о месте фактического проживания).

- Сведения о законном представителе или доверенном лице - в случае подачи заявления через законного представителя или доверенного лица (с указанием документа, подтверждающего его полномочия.

- Паспорт (документ, удостоверяющий личность).

- Документ, подтверждающий рождение ребенка (детей), выданный органами ЗАГС.

- Копия свидетельства о рождении ребенка, выданного консульским учреждением России за пределами территории России, - при рождении ребенка на территории иностранного государства, а в случаях, когда регистрация ребенка произведена компетентным органом иностранного государства:

- документ (и его копия), подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в соответствии с федеральным законодательством переводом на русский язык - при рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961;

- документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, выданный компетентным органом иностранного государства, переведенный на русский язык и легализованный консульским учреждением России за пределами Российской Федерации - при рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участником указанной Конвенции.

- Справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву; после окончания военной службы по призыву - из военного комиссариата по месту призыва.

№ 3. ПОСОБИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-СТУДЕНТОВ

Если мама и папа ребенка очно учатся вузе, техникуме, училище, то им положена ежемесячная денежная выплата на оплату детсада. Ее размер - не более 600 рублей на одного ребенка.

Какие документы нужны?

- Заявление на получение денежной выплаты по форме, установленной министерством социального развития Новосибирской области.

- Копия документа, удостоверяющего личность каждого из родителей (единственного родителя).

- Копия договора с дошкольной организацией об оказании услуг по присмотру и уходу за ребенком.

- Копия свидетельства о рождении ребенка.

- Документ дошкольной организации, содержащий сведения о посещении ребенком дошкольной организации и о фактическом ежемесячном размере родительской платы, внесенной за предшествующие обращению шесть месяцев. В случае, если ребенок посещал дошкольное учреждение менее шести месяцев, сведения представляются за период фактического посещения.

- Документ учебной организации на каждого родителя (единственного родителя), подтверждающий факт обучения родителя по очной форме обучения. Документ подписывается уполномоченным лицом учебной организации, подпись которого скрепляется печатью этой учебной организации.

! Документы, предусмотренные пунктами № 5 и 6, заявители представляют в отдел два раза в год: в срок до 15 апреля - по состоянию на 15 марта и в срок до 15 октября - по состоянию на 15 сентября.

№ 4. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ДЕТСАД

Если ваш ребенок уже ходит в государственный детсад, то вам компенсируют 20% от платы за первого ребенка, 50% платы - за второго ребенка и 70% - за третьего. Выплаты производятся ежеквартально.

Какие документы нужны?

- Заявление.

- Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

- Копия(и) свидетельства о рождении детей (ребенка).

- Копия договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего.

- Копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка.

- Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (представляется по собственной инициативе).

- Документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в центр социальной поддержки населения, для исчисления среднедушевого дохода семьи (кроме справок территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении получения пенсии нетрудоспособным заявителем (членом его семьи) и справок о получении заявителем (членом его семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, справок (сведений) органа службы занятости по месту жительства заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах безработному заявителю (члену его семьи), которые представляются заявителями по собственной инициативе).

- Документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем по месту жительства (пребывания), выданные не ранее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о назначении компенсации.

В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законом порядке, заявителем представляются и их подлинники.

ПУТИНСКИЕ ВЫПЛАТЫ

Еще один важный момент: президент в послании Федеральному Собранию назвал еще одну меру социальной поддержки - ежемесячную выплату семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума и которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет.

- На сегодняшний день нормативные документы, которые определят порядок предоставления ежемесячной выплаты на ребенка с 3 до 7 лет, находятся на рассмотрении, - пояснили в министерстве труда и социального развития Новосибирской области. - Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 6018,5 руб. из расчета прожиточного минимума для детей в сумме 12 037,00 руб., установленного на второй квартал 2019 года.

К слову, сейчас в малообеспеченных семьях в Новосибирской области проживают более 50 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет.

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