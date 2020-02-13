«Пухленький скромняга в классическом костюме»: учителя рассказали о детстве Элджея

Парень из Новосибирска Алексей Узенюк, больше известный среди молодежи как Элджей, выпустил новый трек «Кровосток». В тексте он поет про учительницу из своей школы, припоминая детские обиды: «Я помню, как мне говорила учительница, что из меня ничего не получится. Те, кто учились отлично, они, ***, до сих пор учатся». Корреспонденты КП-Новосибирск отправились в учебное заведение, где учился Леша, чтобы узнать у педагогов, действительно ли они ставили на нем крест, как поет сам эпатажный рэпер.

Элджей вместе с классом — обычный парень. Фото: личный архив.

ПОСЛУШНЫЙ МАЛЬЧИК В ПИДЖАКЕ

Алексей окончил 11 классов с одной тройкой в аттестате. Ходил в школу № 33, которая позже стала 9-й гимназией. Учителя помнят своего выпускника еще без линз и татуировок на лице.

- Я сохранила хорошие воспоминания о нем как об ученике да и как о человеке тоже. Он не был разгильдяем - наоборот, послушный мальчик. До 9-го класса ходил в классическом костюме, в пиджаке. Родители у него строгие были, - рассказала КП-Новосибирск Вера Жеребова, учительница русского языка и литературы.

Ради учителя по русскому и литературы Алексей носил классический костюм.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- А что потом случилось?

- Леша потом рэпом увлекся. Ну и начал носить модную для того времени одежду: балахоны, штаны широкие. Мне это казалось неопрятным. Я к нему подойду, скажу: «Леша, ну сними ты это». А он отвечал: «Ради вас, Вера Федоровна, все, что угодно!» И ведь правда потом несколько недель снова в костюме ходил, - вспоминает педагог.

По словам учительницы, парень учился на твердую четверку по ее предмету.

- Скажу честно, для меня было шоком, что мой ученик стал рэпером. Не понимала его сначала. По-разному отношусь к его творчеству, но то, что Леша достиг успехов, делает ему честь, - говорит педагог.

Так выглядел Элджей до того, как стал знаменитым. Фото: личный архив.

Спустя три года после выпуска Алексея Вера Федоровна случайно встретилась с его родителями в аэропорту. Они провожали младшего сына в Санкт-Петербург. Близкие Элджея и рассказали учительнице, что сын уехал в Москву с билетом в один конец. Уехал становиться звездой.

- Леша тогда заявил родителям, что в Новосибирск не вернется. Останется в столице при любом раскладе, даже если не станет популярным. Будет прозябать голодный, но в столице, - передает нам тот разговор Вера Жеребова.

А это фото может заставить ревновать Настю Ивлееву. Фото: личный архив.

Вера Федоровна знакома с творчеством своего выпускника. Читала текст одного из самых первых хитов Элджея - «Розовое вино». Оставила его без комментариев. Говорит, в детстве стихи писал лучше - про природу, про погоду.

- Меня порой его образ шокирует. Встретила Лешу спустя несколько лет после выпускного. Весь в татуировках… Я ужаснулась. Он все может к шутке свести, да и тут тоже отшутился. Говорит, что это все для сцены, - пожимает плечами педагог.

Физик считает, что это нигилизм. Фото: личный архив.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Я ТАКОЕ НЕ СЛУШАЮ»

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось пообщаться и с учителем физики Юрием Игнатенко, который преподавал у Алексея с 7-го по 11-й класс. По словам педагога, Алексей был самостоятельным парнем, но скромнягой.

- Обычный такой, пухленький, вон за той партой сидел, - показывает учитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760593" frameborder="0"></iframe> Учителю по физике не нравятся песни его бывшего ученика Элджея.Алена МАРТЫНОВА

По физике у Алексея была четверка. Ученик был прилежный. Сейчас же… Педагог пытается подобрать слова, чтобы описать, как относится к имиджу воспитанника.

- Я слушал его треки… Ну, не нравится мне, - честно признался КП-Новосибирск Юрий Игнатенко. - Кажется, рэп - это не мое.

Школа не проводит вечера встреч выпускников, так как учебное заведение было переформировано. Но педагоги сказали, что всегда готовы видеть Лешу в гостях. Глядишь, какой-нибудь другой трек напишет про педагогов. Хороший, без мата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760591" frameborder="0"></iframe> Когда-то Элджей был порядочным мальчиком: учительница по русскому языку вспоминает, как учился будущий рэпер.Алена МАРТЫНОВА

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