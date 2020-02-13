Испытано на себе: как я стал киборгом и терся чипом о телефоны девчонок

Фантастика из далекого будущего становится реальностью, все больше людей вживляют под кожу чипы. В Новосибирске евангелистом этого движения можно назвать врача-гинеколога Александра Волчека. Он чипировал уже более 200 человек.

Так выглядит чип: похож на таблетку-капсулу.Фото: Влад КОМЯКОВ

Я тоже решил прокачать себя и обратился непосредственно к доктору. Волчек предложил мне сразу два варианта чипов: первый - аналог домофонного ключа, второй - чип с небольшим количеством памяти, куда можно было бы записать немного информации о себе. Я решил взять второй.

«Чип убирается просто – надо надрезать скальпелем» - доктор-киборг рассказал о технике в своем теле. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Собственно, никакого особого оборудования не понадобилось: передо мной в начале процедуры лежал шприц с очень толстой иглой. Внутри иглы - чип. Завод выпускает их сразу в такой комплектации - со шприцем.

- Да все нормально будет, - подбадривал меня Волчек. - У чипов 20 лет гарантии, сделаны из гипоаллергенного стекла.

Чип вставляется с помощью шприца.Фото: Влад КОМЯКОВ

Лучшим местом для чипа оказался участок кожи между указательным и средним пальцами с внешней стороны ладони. Игла вошла под кожу, затем поршень шприца толкнул капсулу и оставил ранку-порез длиной меньше сантиметра. Место, куда вошел чип, немного опухло, а в пальцах закололо. Но на второй день отек уже спал, рука пришла в норму, и чип стал выпирать на уровне обычной вены.

Место, куда журналисту вживили чип. Осталась лишь небольшая царапина.Фото: Виктория МИНАЕВА

Объем памяти на моем чипе всего 888 килобайт - записать можно всего пару слов. Делаю это с помощью приложения на телефоне NFC tools (это приложение для чтения, записи и программирования задач для подобных чипов). Перезаписывать информацию можно сколько угодно, но помещается крайне мало. Я оформил все как визитку: имя, фамилия, почта, номер телефона и ссылка на сайт «Комсомольской правды», чтобы люди знали, где я работаю.

Когда прикладываешь телефон к руке, на нем высвечивается визитка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Я представлял себе это так: незнакомец проводит по моей руке своим телефоном, и на экране моментально высвечиваются все мои данные, остается только нажать «Сохранить» - и вот информация в контактах. Не надо вбивать номер, имя, писать, кто я. И конечно, я уже представлял, как знакомлюсь с девчонками с помощью этого ноу-хау. Но пикапер из меня вышел так себе.

Телефоны девушек не сразу реагировали на чип.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во-первых, оказалось, что это работает только на смартфонах, где есть функция с бесконтактной оплатой. Во-вторых, срабатывает не с первого раза. С одной дамой мне повезло - у нее была свежая модель телефона. Но прежде чем на экране открылась моя визитка, девушка по моей просьбе провела по руке раза три-четыре! В описании чипа было заявлено, что радиус действия несколько сантиметров, а на деле приходилось растирать смартфоном кожу по несколько раз, пока не появлялись контакты.

- Это не в чипе дело - это слабый передатчик NFC на телефоне, - потом объяснил мне доктор.

А вот парней чип заинтересовал.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как-то по пути домой я зашел в кофейню. Там предложили завести карту скидок по номеру телефона. «Вот сейчас мне чип и пригодится», - подумал я и протянул левую руку девушке-бариста. Та непонимающе уставилась на меня. Пришлось объяснять, что вслух сказать номер я не могу, у меня в руке чип - и если приложить смартфон, высветится визитка. Спасибо, что не вызвала психушку. Мы провели несколько минут в попытке активировать его - я сжимал кулак, тер руку смартфоном… С третьего раза мы это сделали.

- Что же у вас такой слабый NFC? - сказал я ей напоследок.

Попытка познакомиться с девушками в кофейне тоже разбилась о стену непонимания и нежелания понимать. А вот на молодого парня с ноутбуком это произвело эффект - правда, не сам чип, а тот факт, что кто-то его установил. Но парни меня не интересуют...

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КОММЕНТАРИЙ МЕДИКОВ

А это опасно?

Анна Землянухина, врач общей практики:

- Все мы знаем о медицинских имплантах - зубные протезы, костные пластины и другие материалы используются повсеместно. В случае с чипом нужно, чтобы материал был интактным, а шансы отторжения чипа - минимальные. Кроме того, чип должен производиться в асептических условиях, чтобы в ранку не попали микроорганизмы. Нужно знать анатомию, чтобы установить чип правильно и он не влиял на работу органов и сосудов, поэтому ставить его должен все-таки врач! Самому себя лучше не чипировать, это опасно! Можно задеть сосуд или занести инфекцию.

Врач вживил в свое тело шесть микрочипов 00:00 00:00

Яков Новоселов, кандидат медицинских наук:

- Установка чипа - это в любом случае введение инородного тела, а подобная процедура всегда провоцирует воспаление. Оно либо проходит, либо проявляется постоянно и становится хроническим. Кроме того, травмируется кожа - и появляются открытые ворота для инфекции. Установка импланта даже немного опаснее пирсинга - чип может мигрировать под кожей. Поэтому, если кто-то ради развлечения готов устанавливать себе чипы, - ради бога, но я не стал бы вскрывать себе кожу. Риски я вижу, они есть, а практической пользы - нет.

А вот по поводу того, что чип может окислиться, медики говорят, не стоит волноваться. Судя по данным на упаковке, оболочка сделана из биостекла. Материал прочный, давно используется в медицине, например, в хирургии - им покрывают импланты, чтобы не было отторжения у организма, также порошковым биостеклом заполняют трещины в костях во время операций. Широко применяется и в стоматологии - биостекло есть в составе некоторых пломб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/759186" frameborder="0"></iframe> Корреспондент КП-Новосибирск вживил себе под кожу чип — что из этого вышло.Алена МАРТЫНОВА

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