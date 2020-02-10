Продажный полицейский год получал «зарплату» в 100 тысяч рублей от игорных клубов

В Новосибирске вынесли приговор очередному «оборотню в погонах». Борец с экономической преступностью работал на два фронта: на МВД и на преступников.

Качество первой – официальной - работы вызывает сомнения, а вот криминальный бизнес капитан наладил основательно. По данным следствия, Михаил Латыш сдавал хозяевам сети игорных клубов даты операций силовиков.

- Обвиняемый познакомился с организатором нелегальной деятельности в процессе одной из проверок. Предложил свое покровительство, информацию о датах предстоящих проверок, - рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Центрального района Ксения Короед. – Сотрудник ОБЭПа таким образом договорился с организатором, что ежемесячно за информирование по каждому объекту будет получать по 100 тысяч рублей и, таким образом, ему был передан 1 миллион 435 тысяч рублей, а также iPhone 5S.

Михаил Латыш сменил службу в нескольких райотделах, а нашел себя на криминальном поприще. Фото: соцсети.

Прежде, чем наладить работу на криминал, Латыш сменил службу в нескольких райотделах. Это, кстати, пригодилось в его преступном ремесле: дни очередных облав на игорные сети капитан узнавал, в том числе, у бывших сослуживцев.

Получая сигнал от информатора, сотрудники клубов закрывались на замок, либо ставили вместо реальной техники муляжи. Бойцы из отделов БЭПа снова, и снова оставались ни с чем.

А вот продажный офицер умело использовал своей оперское мастерство - он разработал хитроумную систему конспирации. Криминальную переписку вел черед специальный мессенджер, сообщения в котором бесследно удалялись, а сам пользовался прозвищем. Любопытно, что русский полицейский по фамилии Латыш, приехавший в Новосибирских из Казахстана, пользовался конспиративным именем – «Киргиз».

Деньги «Киргиз» брал тоже хитрыми способами. У него была цепочка получения гонорара через двух посредников: организатор игорного бизнеса передавал деньги своему водителю (возможно, тот числился таковым формально), водитель – своему брату, а брат (сосед оперативника) – уже непосредственно капитану БЭПа.

На суде коррумпированный капитан частично признал вину, но попытался смягчить свою участь.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вторая схема оплаты была, пожалуй, еще более сложной для разоблачения. Организатор сети формально подписал бумаги о том, что взял займ в микрофинансовой конторе и исправно платил по этому кредиту. А от компании-заемщика деньги шли уже Латышу. Следствие уверено, что кредита на самом деле не было, а договор о нем использовали, как ширму для передачи взяток.

Латыша повязали, когда ему было 32 года. Он в итоге признался, что брал деньги. Подписался, правда, лишь под часть суммы. А еще попытался сменить статью о взятках на менее тяжкую - «мошенничество». Уверял, что, мол, водил игорную сеть за нос, просто обманом получал гонорары, не владея точными данными о полицейских облавах. Суд оперативнику не поверил.

- Суд вынес приговор: 8 лет колонии строго режима, лишение специального звания «капитан» и штраф – 3 миллиона 23 тысячи 990 рублей, - назвала наказание Ксения Короед.

Незадолго до приговора Латышу, в Новосибирске прогремел другой коррупционный скандал.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Символично, что приговор по этому делу прозвучал вскоре после другого «игорного» скандала в Новосибирске. 1 февраля в Новосибирске арестовали главу межрайонного следственного отдела Юрия Лущенкова. Оперативники ФСБ поймали его на взятке. За полтора миллиона рублей (на эту сумму претендовали и два посредника) офицер должен был продать секретные материалы уголовного дела об игорном бизнесе – такова версия правоохранителей.

Впрочем, ни тот, ни другой скандалы не мешают процветать в Новосибирске многочисленным игорным заведениям, которые явно не прячутся от сыщиков, маня игроманов яркими вывесками в самых людных точках мегаполиса.

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