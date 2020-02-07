2020-02-07T10:37:11+03:00
Происшествия

Под Новосибирском пенсионер решил почистить у подъезда снег и погиб

84-летний селянин был старшим по дому. Управляющей организации, которая бы убрала снег с крыши, в поселке нет
Екатерина КОМЯКОВА
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Снег с двухэтажки насмерть придавил старшего по дому. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.Снег с двухэтажки насмерть придавил старшего по дому. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
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6 февраля в поселке Октябрьском Новосибирской области случилось ЧП. Куча снега сползла с крыши двухэтажки, придавив пожилого человека. 84-летний Николай Дубровин скончался.

Как рассказали в сельсовете, на улице Строителей в поселке несколько двухэтажных домов, все они примерно 1970-х годов постройки, сделаны из кирпича, крыши у них скатные. В каждом таком доме по восемь квартир.

- Управляющей компании или ТСЖ у этих домов нет. В поселке вообще нет управляющих компаний. У нас непосредственная форма управления домами, то есть жильцы сами организуются. Формально за работы и порядок отвечает старший по дому, - объяснили в сельсовете. - По адресу: улица Строительная, 4, старшим по дому как раз и был Николай Дубровин…

Активисту было 84 года. Несмотря на преклонный возраст, все его считали инициативным человеком, общительным. В тот день с крыши упала часть снега, куча лежала прямо во дворе. Николай Иванович взялся за работу на пару с соседом. С лопатами в руках мужчины раскидывали снег. Внезапно сверху обрушилась вторая часть сугроба. Пожилой человек получил серьезные травмы, от которых и погиб. Второй мужчина не пострадал.

Если бы подобное ЧП случилось в городе, к ответу была бы представлена управляющая компания, но здесь ее нет.

- В соответствии с законом мы периодически выставляем на торги дома, где нет управляющих организаций. Последние торги закончились 9 декабря прошлого года. Никто так и не заявился.

У Николая Ивановича осталась пожилая супруга. В квартире они жили вдвоем, сын - в городе.

- Они приезжие были, несколько лет назад в Октябрьском поселились. Люди очень хорошие, - рассказала Наталья, продавщица из соседнего магазина. - Николай Иванович всегда стихи нам рассказывал. Трудолюбивый очень. Я в окошко видела постоянно, что он с лопатой - дорожки чистил. Вот буквально пару дней назад по доброте душевной девчонкам с почты снежок отбрасывал. Очень его жалко.

За несколько дней до трагедии администрация сельсовета выпустила на сайте распоряжение о необходимости убрать снег с крыш домов: «Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья, учреждений и предприятий всех форм собственности, собственникам жилья в многоквартирных домах с непосредственной формой управления МКД, расположенными на территории Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, организовать работы по очистке крыш от снега и наледи регулярно на протяжении холодного времени года. Соблюдать порядок проведения инструктажа по технике безопасности, ограждения опасных участков в местах прохода людей».

Контроль за исполнением распоряжения глава сельсовета Владимир Счастный оставил за собой.

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В это время он убирал наледь возле подъезда (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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