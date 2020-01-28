«Пришлось покружить над городом»: в Новосибирске экстренно сел самолет с отказавшими закрылками

Вечером во вторник, 28 января, в новосибирском аэропорту «Толмачево» была объявлена тревога: экстренно садился борт авиакомпании S7, выполнявший рейс из Новосибирска в Екатеринбург.

- Самолет вылетел из Новосибирска в 16.45, на борту находились 77 пассажиров и 4 члена экипажа. Во время взлета сработали датчики оповещения о неуборке закрылков, - рассказала КП-Новосибирск Оксана Горбунова, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора. – Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Чтобы приземлиться, самолету пришлось покружить над городом:

- Это было необходимо, чтобы выработать топливо, - объяснила Оксана Горбунов

Такой маршрут был у самолета.

Борт приземлился в 17.42 по местному времени: посадка прошла благополучно, помощь экстренных служб, которые уже были наготове в аэропорту, не понадобилась.

Ждать своего вылета пассажирам долго не пришлось.

- В 18.25 по новосибирскому времени началась посадка на резервный самолет, на котором пассажиры вылетели в Екатеринбург, - пояснили корреспондентам КП-Новосибирск.

Сейчас Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего ЧП.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Такому пилота учат на тренажерах, а в жизни у экипажа бывает только раз»

Вот как прокомментировал эту ситуацию Юрий Михайлович Сытник, заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения.

- Всех пилотов обязательно обучают на тренажерах, как действовать в такой ситуации. Потому что неисправность закрылков может привести к тому, что самолет просто перевернется. В этом случае, скорее всего, была несинхронная уборка закрылков. Автоматика сработала и подогнала исправный закрылок под тот, что не исправен: экипажу в этой ситуации ничего не оставалось, как вернуться в аэропорт вылета.Такая ситуация в жизни каждого экипажа случается раз или два.

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