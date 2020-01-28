В новосибирском аэропорту приземлился борт с отказавшими закрылками

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:10:36+03:00

Об этом сообщают в соцсетях

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Во вторник, 28 января, сообщение о воздушном ЧП в небе над Сибирью появилось в «Телеграмме». Новосибирский аэропорт готовился встречать самолет, на котором случилась серьезная неполадка.

- В аэропорту Новосибирска объявлена тревога - ожидают посадку Емbraer E170SU борт VQ-BYN рейсом Новосибирск-Екатеринбург с отказом закрылков, - такой пост появился на одном из каналов в «Телеграмме».

Как сообщил источник КП-Новосибирск, на борту находились 77 пассажиров и 2 члена экипажа.

Такой маршрут был у самолета.

В 17.45 стало известно, что борт благополучно приземлился. Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в аэропорт «Толмачево», однако оперативно получить информацию не удалось.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU