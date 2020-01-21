«Эти деньги не ваши! Отдайте!»: после смерти ребенка, на которого собирали 15 миллионов, его маму затравили в соцсетях

Жительница Омска Олеся Пименова (имя и фамилия героини изменены) попала в трудную ситуацию. Женщина забеременела третьим ребенком, но врачи еще на этапе беременности сказали, что ребенок родится с пороком сердца. Мама решила ехать рожать в Новосибирск, чтобы малыша сразу можно было прооперировать в известной кардиоклинике имени Мешалкина. В то же время семья Пименовых открыла благотворительные сборы на операцию ребенка в Германии. Они очень хотели полететь в город Бонн, в немецкий кардиоцентр, для этого требовалось около 15 миллионов рублей.

Мальчик прожил очень короткую жизнь, его фото мама сама выложила в группу сбора денег. Фото: vk.com/club184398425

«УСНУЛ НАВСЕГДА»

Но желания оказалось мало. Кроме порока сердца у малыша был обнаружен диагноз еще более страшный - «синдром Эдвардса». Это хромосомное заболевание, которое дает множественные пороки развития, 95% детей с таким диагнозом не доживают до года.

Ребенок родился в конце ноября, ему провели операцию на сердце. А потом началась борьба за жизнь ребенка. Мальчика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, периодически у малыша поднималось давление, он температурил. Вес сначала падал, потом снова шел в рост. Несмотря на неутешительный диагноз, Олеся верила, что ее сын выживет, признавалась, что надеется на чудо.

Чуда не случилось, в первые дни нового года ребенок умер. Мама выложила в группы сбора средств фотографию крохотного ребенка с трубками, подписав:

- Вот мой маленький, любимый, родной сыночек. Вот такой он был на третьи сутки жизни. Жаль, что знакомство с ним происходит одновременно с прощанием. Это единственное фото сына. Здесь он просто спал, а теперь уснул навсегда.

Еще через несколько дней Олеся написала пост о том, как выбрала гробик и одежду для умершего сына. Последняя запись в группе - это просьба не беспокоить ее сообщениями, женщина общаться не в состоянии.

Но на эту просьбу некоторые люди отреагировали кардинально противоположным образом. Они начали требовать с Олеси собранные деньги.

Дело в том, что деньги собирались именно на операцию и поездку в Германию, до которой дело так и не дошло. Правда, и миллионов семья Пименовых не собрала, судя по отчетам - всего около 300 тысяч рублей. Ранее в комментариях сама мама писала:

- Сын пришел в этот мир не зря, теперь я буду помогать другим деткам. Он спасет еще не одну детскую жизнь.

Так выглядит группа сбора средств для ребенка. В статусе отмечено – сбор временно приостановлен, но все данные есть внутри паблика. Фото: vk.com/club184398425

«Я СЕЙЧАС НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ, ТЯЖЕЛО»

Но сын умер. Прошло уже больше недели, однако мама пока не сообщает планов насчет распоряжения собранными средствами, что беспокоит подписчиков группы и участников паблика «БНК» - «Благотворительность на костях».

Паблик занимается активным поиском благотворительных сборов, которые, по мнению администраторов, являются токсичными, то есть не соответствуют правилам, могут быть связанными с мошенническими и недобросовестными схемами. Попасть под прицел активистов могут сборщики, которые не выставляют отчеты о поступающих суммах, не подтверждают необходимость лечения документами или хотят получить заграничное лечение, когда подобные операции делаются внутри страны, к примеру, по квоте.

В данном случае активистов смутило молчание матери погибшего ребенка, то, что она не сообщает о возврате средств, перечислении их другим нуждающимся.

- До сих пор все данные платежной карты Олеси, фотографии ребенка, посты находятся в группе во «ВКонтакте», а также в «Одноклассниках». То есть чисто теоретически какая-то копеечка может продолжать капать, - пишут критики.

Активисты пишут на страничке убитой горем женщины просьбы помочь другим детям. Фото: соцсети.

Под последними записями в группе несколько людей задаются вопросом, где же деньги:

- Соболезную вашей утрате. Подскажите, вы уже выбрали ребенка, которому переведете деньги на лечение? Очень многим детям сейчас нужна срочная помощь. Надеюсь, вы сдержите свое обещание...

- Вы всегда говорили про Бога и бумеранги, но в вашу семью он прилетел. Вы сами были матерью больного ребенка, знаете, каково это - собирать средства. Эти деньги не ваши и вам они не принадлежат - их собирали на спасение сына. Счастья вам они не принесли и не принесут, подарите другому малышу возможность быть спасенным.

В то же время некоторые люди, принявшие участие в сборе средств, отвечают на нападки в том русле, что сами благотворители не против того, чтобы Пименовы забрали деньги себе. Наверняка и на похороны, и на переезд нужны определенные средства, которых сейчас семье не хватает.

КП-Новосибирск удалось связаться с мамой умершего мальчика. Мы принесли соболезнования семье и предложили Олесе высказаться, ответить всем недовольным.

- Я сейчас не могу говорить, мне очень тяжело, - ответила женщина и повесила трубку.

Уважаемые читатели, а вы как думаете, должна ли мама погибшего ребенка отвечать на нападки в социальных сетях и отдать 300 тысяч рублей?

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