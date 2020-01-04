2020-01-04T13:26:05+03:00
Происшествия

«А чего они ждали? Зачем к ним вообще полезли?»: пьяные парни избили полицейских, пытавшихся их разнять

В ответ сотрудники МВД были вынуждены открыть стрельбу в воздух
Татьяна СОЛОВОВАДенис ТАБАКОВ
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Драка произошла в центре Новосибирска. Фото: «Инцидент Новосибирск».Драка произошла в центре Новосибирска. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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ЧП произошло рядом с баром на улице Ленина в Новосибирске: по версии следствия, двое пьяных парней напали на полицейских, которые пытались их утихомирить. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в подробностях этой истории.

«СВИСТЕЛИ: «СТОЙ, ИДИ СЮДА!»

Очевидцы уверяют: двух пьяный парней, которым 22 и 26 лет, еще в девятом часу вечера видели рядом с баром на улице Ленина. Они приставали к прохожим:

- Я стоял на улице и ждал брата с женой: было это около девяти вечера. У дома напротив гуляли парень с девушкой. Им свистнули два молодых человека: «Стой, иди сюда!». Они быстрей забежали в бар, - рассказал КП-Новосибирск очевидец Андрей. - Двое этих остались на улице.

Но на этом история не закончилась: выпившая компания стала приставать к посетителям бара.

- Они решили привязаться к парням, которые вышли покурить. У одного спросили, сколько времени и дали по лицу. На улицу вышла охрана и разняла драку, - описывает ситуацию Андрей. – Но их отпустили всех вместе, и они пошли во двор через арку. Потом на это место приехала полиция. Я бы не сказал, что они были пьяными. Но они приставали ко всем прохожим. И все люди проходили мимо.

А что было дальше, уже попало в полицейскую сводку.

- В полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Ленина происходит драка. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли по указанному адресу, и двое дебоширов на них напали, - говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Чтобы хоть как-то урезонить пьяных парней, полицейским пришлось выстрелить в воздух: только тогда выпившая компания успокоилась.

«А ЧЕГО ОНИ ЖДАЛИ?»

А у знакомых тех самых парней своя версия этой истории, и они во всем винят полицейских.

- Я этих парней знаю: задержали родного мне человека! Ничего такого не было! Зачем все преувеличивают? – возмущается сибирячка Альбина.

- Так что случилось тогда по-вашему?

- Просто попало одному! Зачем писать, что избили мента?

Поддерживают эту же версию и другие знакомые:

- Два парня, будучи пьяными, что-то не поделили, началась драка. Кто-то вызвал полицию, они начали их разнимать. Но ребята-то пьяны, и ещё адреналин. Логично, что они сопротивлялись. И полиции попало. А чего они ждали? Зачем к ним вообще полезли? Что буяны при их виде пожмут руки и разойдутся? Я считаю ,что полиция не должна в таких случаях писать заявление на парней. Во-первых, они обучены, во-вторых, у них есть оружие. Они повели себя, как потерпевшие, а не стражи порядка.

Как бы то ни было, сейчас в этой истории разбирается МВД. Известно, что один из нападавших был судим за незаконный оборот наркотиков. В отношении парней возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Двое дебоширов избили полицейских в центе Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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