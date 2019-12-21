Мигрант, которого судят за прикосновение к школьнице, обжаловал приговор

Мигрант Фаррух Ашуров работал в новосибирском троллейбусе. В салоне и произошло то, что стало поводом для уголовной статьи. Но участники этой истории описывают ее по-разному.

12-летняя девочка заявила, что незнакомец ущипнул ее, а сам кондуктор объяснил следователю, что лишь нечаянно прикоснулся, когда троллейбус качнуло на дороге.

Разбирательство начала мама школьницы – которая застала девочку в слезах.

«Не нападал, не раздевал. Случайно задел и извинился» - кондуктора обвиняют в сексуальном насилии над пассажиркой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Она плачет, трясется, у нее поднялось давление. В больнице это все зафиксировано, мы были на приеме. Получается он ее - за задницу. Никто не говорит, что много раз. Один. Положил руку на ягодицу и сжал, - пересказывает слова девочки возмущенная родительница. - Я сначала думала: ну ничего такого не произошло. Доехала до работы, а там мне говорят: «твоей он ничего не сделал, а другие дети…»

После этих слов мать и пошла к следователю. Тот возбудил дело. Уголовная статья 132: «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Возможный срок - от 12 до 20 лет!

Фаррух Ашуров вместе с женой. Фото: предоставлено родными Ашурова.

Во время разбирательства эксперты установили: у Фарруха Ашурова – расстройство, которое может обернуться суицидом. Возможно, психику подорвало это дело. Суд отправил его в клинику, чтобы потом, когда выздоровеет, вынести приговор.

Защитить Фарруха пытается его мама – Марина Ашурова. Она считает, что наказывать не за что.

Узбек работал кондуктором. Зарплаты хватало, чтобы содержать семью, которая ждала его в Узбекистане.

- Это не ужас. Он не нападал, не раздевал. Он просто случайно задел и извинения попросил. В троллейбусе же такое бывает: толчок друг к другу, - переживает мать. Не верит, что сын виновен. Говорит, что и доказательств нет. - Там ни отпечатков, ничего нет.

Конечно, пуховик, в котором была школьница, и не мог сохранить отпечатки – это ведь ткань. Но нет и других доказательств. Адвокат Владимир Бузюргин, объясняет, что подобные обвинения выдвигают даже без убедительных улик.

- По таким делам сейчас – очень низкий порог доказанности. Вот и в нашем деле, было предоставлено только объяснение – допрос - самой потерпевшей и ее законного представителя, - объясняет адвокат. - Весь транспорт городской оборудован видеонаблюдением, но записи следствием просто не истребованы и не получены. Их просто нет.

Нет и свидетельских показаний, хотя пассажиры в салоне были. Так что можно лишь гадать, совершено ли преступление на самом деле. Наказание еще не определено, но к этому идет. Дзержинский районный суд уже отправил мигранта на принудительное лечение, как преступника.

- Уголовное дело обжаловано, направлено в областной суд, но неделю назад, знаю, еще находилось в Дзержинском. Мне пояснили, это связано с тем, что необходимо было перевести документы на узбекский язык, - пояснил Бузюргин КП-Новосибирск.

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Дело было в феврале. 12-летняя девочка в толстом пуховике размера ХХХL почувствовала через синтепон, что рядом - педофил. Ей показалось, что кто-то игриво схватил ее за пятую точку. Оглянулась - рядом нерусский мужчина-кондуктор. Девочка вышла из автобуса, рассказала обо всем маме. Дальше - полиция, следственный комитет, прокуратура. Дело передали в суд по тяжкой статье «Насильственные действия сексуального характера», а это - от 12 лет колонии. За щипок. Которого, может, и не было (подробнее).