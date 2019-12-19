2019-12-19T16:08:45+03:00
Дом. Семья

Продукты на традиционные новогодние салаты в Новосибирске можно купить дешевле

По подсчетам «Комсомолки» на 2 килограмма «Оливье» придется потратить всего 229 рублей, а на «Селедку под шубой» – 139 рублей
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Салаты - традиционные блюда на новогоднем столе.Салаты - традиционные блюда на новогоднем столе.
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Классический салат «Оливье» стал дороже на 4,6%, по сравнению с ценами прошлого года, а стоимость «Селедки под шубой» за год она выросла на 2,6% – такие данные в конце года опубликовал Росстат. Ежегодно Служба государственной статистики подсчитывает «индекс оливье» – среднюю стоимость четырех порций традиционного новогоднего салата. Второе по популярности блюдо – «Селедка под шубой» – также имеет собственный ежегодный индекс.

Для подсчетов «индекса оливье» Росстат берет ингредиенты, признанные «каноничными»: морковь, картофель и репчатый лук, яйца куриные 2-й категории, консервированный зеленый горошек и, конечно, «Докторскую» колбасу.

Рецепт традиционного «Оливье».

Рецепт традиционного «Оливье».

В 2018 году «Оливье» обходился в 313 рублей на семью, в 2019 – уже 340 рублей. Но по доброй русской традиции объемы новогодних салатов измеряются не в порциях, а в тазиках, поэтому есть и такая статистика. Таз салата, по подсчетам Росстата – это 12 порций или примерно 2 килограмма. Такой объем обойдется среднестатистической семье примерно в 1 000 рублей.

«Комсомолка» проверила, насколько «индекс оливье» соответствует действительности и сравнила средние цены на продукты реальными ценами гипермаркета «Лента». Забегая вперед, ответим, что жители Новосибирска могут закупить продукты для «Оливье» дешевле на 110 рублей, то есть на 32,5%.

Стоимость основных ингредиентов на «Оливье».

Стоимость основных ингредиентов на «Оливье».

Главные ингредиенты новогодних салатов в «Ленте» стали даже дешевле, чем в прошлом году:

- Морковь стала дешевле на 45% и обойдется в 16.89 руб. за кг.

- Лук репчатый можно купить за 29.99 руб., что на 23% дешевле по сравнению с ценой 2018 года.

- Яйца куриные стали на 22% дешевле, их стоимость составляет 52.99 руб.

- Картофель тоже стал на 22% дешевле – 14.89 руб. за кг.

- «Докторская» колбаса в прошлом году стоила почти 148 руб. за 0,5 кг, а сегодня – 131.99 руб., то есть на 11% меньше.

- Консервированный зеленый горошек в баночке объёмом 425 мл можно купить за 22.99 руб.

- Майонез для заправки салата обойдется покупателям «Ленты» в 18.99 руб.

Теперь давайте посчитаем: продукты на 2 килограмма самого важного новогоднего салата (то есть на 12 порций или целый тазик) в «Ленте» можно купить за 228.11 руб. Это на 112 рублей дешевле, чем средняя стоимость четырех порций по данным Росстата.

Еще один традиционный салат на новогоднем столе – «Селедка под шубой». В 2018 году его стоимость на семью из 4 человек составляла 153 рубля, в этом году уже 157 рублей, а тазик на 12 персон, соответственно, – 471 рубль

Рецепт «Селедки под шубой».

Рецепт «Селедки под шубой».

Давайте посчитаем, во сколько это новогоднее блюдо может обойтись жителям Новосибирска. Мы так же взяли стоимость необходимых продуктов в «Ленте». Классический рецепт этого салата, как и «Оливье», включает в себя морковь, картофель, яйца, репчатый лук и майонез. Дополнительно нужно купить соленую сельдь и свеклу:

- Свекла обойдется покупателю в 29.99 руб. за кг.

- Сельдь-филе в масле можно купить за 46.79 руб.

Получается, что целый тазик «Селедки под шубой» можно приготовить за 138.16 руб., хотя по подсчетам Росстата 4 порции должны были обойтись на 20 рублей дороже.

Стоимость основных ингредиентов на «Селедку под шубой».

Стоимость основных ингредиентов на «Селедку под шубой».

Новогодний стол можно накрыть разумно, но сытно и красиво, а сэкономленные деньги потратить на подарки близким. В наступающем году мы желаем вам подходить к покупкам с умом, не упускать очевидную выгоду и рационально рассчитывать бюджет, чтобы жить ярко, вкусно и не отказывать себе в повседневных радостях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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