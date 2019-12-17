2019-12-17T05:44:35+03:00
Общество

Жена читает переписку мужа. Должны ли быть границы в семье?

На этот вопрос отвечает протоиерей Андрей Ромашко.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Бесконечный контроль вызывает негатив. Однако и пароли - лишний раздражитель. По мнению батюшки, личное пространство быть должно, но немного. Лучше учиться доверять друг другу.

Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает, в каких случая лучше не лезть в переписку мужа или жены.

Жена читает переписку мужа. Должны ли быть границы в семье?.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы для батюшки, шлите их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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