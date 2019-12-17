Бесконечный контроль вызывает негатив. Однако и пароли - лишний раздражитель. По мнению батюшки, личное пространство быть должно, но немного. Лучше учиться доверять друг другу.

Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает, в каких случая лучше не лезть в переписку мужа или жены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/750083" frameborder="0"></iframe> Жена читает переписку мужа. Должны ли быть границы в семье?.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».