Жена читает переписку мужа. Должны ли быть границы в семье?
Бесконечный контроль вызывает негатив. Однако и пароли - лишний раздражитель. По мнению батюшки, личное пространство быть должно, но немного. Лучше учиться доверять друг другу.
Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает, в каких случая лучше не лезть в переписку мужа или жены.
Жена читает переписку мужа. Должны ли быть границы в семье?.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».
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