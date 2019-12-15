Ради лайков: блогер увез свою девушку в лес и чуть не закопал заживо
В жизни он обычный парень - добрый, отзывчивый, встречается с девушкой, всегда готов прийти на помощь другу, не ругается матом. Когда включается камера, наружу вырывается «внутренний демон» - грубый и невоспитанный хам, для которого закон не писан. Он может подойти и попросить у прохожего кусок туалетной бумаги или же предложить купить товар из секс-шопа. Давайте познакомимся с Александром Моренто, который ежедневно пранкует (разыгрывает - Прим. ред.) сибиряков.
Девушка Александра не раз становилась участницей розыгрышей. Фото: личный архив.
«У ВСЕХ ДЕВУШЕК РОЗОВЫЕ СОСКИ?»
Александр Моренто переехал в Новосибирск недавно. Раньше жил в Чите. Именно там он начал свою «карьеру» пранкера.
- Мне 22 года, по образованию я программист. Цель переезда проста: снимать контент для блога. В Чите население небольшое, не так легко раскрутиться. В Новосибирске для этого больше возможностей, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Александр.
Идея вести свой блог парня посетила два года назад. Хотел заниматься съемками, но долго не мог определиться с тематикой, да и оборудование нужно было хорошее. На него Александр заработал в такси.
Блогер ради лайков прикинулся токсикоманом и просил налить ему бензина.
- Почему именно пранки? Сейчас молодежь любит смотреть жесткий контент. Спрос рождает предложение. Людям нравятся юмористические ролики. Человек, который заходит в интернет, не сильно хочет развиваться. Многие сидят в «Инстаграме», чтобы расслабиться, - объясняет парень.
Изучая профиль Александра, волосы на голове встают дыбом. Локация съемок - людные места в Новосибирске. Чаще всего это улицы, парки и торговые центры. Для парня не составляет проблем подойти к человеку на улице и попросить налить ему бензин, чтобы понюхать, или спрашивает, у всех ли девушек розовые соски.
Свою девушку парень тоже не жалеет. Доказательство этому - ролик про испорченный день рождения: пару похищают из кафе неизвестные в масках, привозят в лес, а там уже выкопана могила. В Александра начинают стрелять, а его девушка убегает в лес. Но заканчивается все хеппи-эндом - ее поздравляют с праздником.
Блогер увез свою девушку в лес и чуть не закопал заживо.
ПОЛИЦИЯ ПОДАЛА В СУД
Реакция на розыгрыши у всех разная. Некоторые смеются, а кто-то и сразу в драку лезет. Например, в одном из парков Новосибирска на Александра во время съемок ролика о поисках «закладки» накинулся мужчина. Они пару минут валялись в снегу, а потом нападавшему объяснили, что вообще здесь происходит. Несколько раз Александр попадал в отдел полиции из-за пранков.
- Суть того злосчастного ролика была такова: я подцепил девушку на улице, посадил в машину, чтобы подвезти, тут подходит моя «бывшая» с пистолетом и заставляет ее встать на колени, начинает стрелять. После этого нас забирали в отдел, где герои писали объяснительную, что не имеют к нам претензий, - описывает Александр. - Один раз был суд. Мы обрызгали из огнетушителей полицейскую машину. Хотели на мировую пойти после пранка - оплатить мойку и химчистку. Но полицейские довели дело до суда, в результате мы выплатили штраф 500 рублей.
Александр снимает пранки вместе со своей девушкой. Фото: личный архив.
Сценарии для пранков Александр не придумывает. Просто набрасывает идеи и идет вместе со своей девушкой снимать. Дальше - чистая импровизация.
- Моя девушка - единственная, кто поддерживает меня в этом от начала и до конца. Когда еще в Чите работал фитнес-тренером, коллеги резко перестали общаться со мной. Родители сначала пытались отговорить, но потом смирились, сейчас не обращают внимания, - признается Александр.
Пранкер уговорил прохожего вырвать страницы из паспорта, чтобы справить нужду.
«БУЗОВА САМА МЕНЯ НАШЛА»
Социальные сети приносят молодой паре приличный доход. Александр не называет сумму, но говорит, что на хлеб с икрой хватает. Парень снимает рекламу для разных фирм, есть свое портфолио. Недавно снимал видеоролик для известной российской холостячки - Ольги Бузовой, когда та приезжала на концерт в Новосибирск.
- На нас вышел ее менеджер. Написал моей девушке, она показала портфолио, и им понравилось. Так и познакомились с Олей, - кратко отвечает парень.
В преддверии Нового года пара планирует снять что-то безбашенное. Идеей Александр не поделился - иначе смотреть не интересно будет.
А как вы, уважаемые читатели, относитесь к таким розыгрышам?
Пранкер перепугал прохожих, делая вид, что ищет закладку.
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ИСТОЧНИК KP.RU