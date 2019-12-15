Ради лайков: блогер увез свою девушку в лес и чуть не закопал заживо

В жизни он обычный парень - добрый, отзывчивый, встречается с девушкой, всегда готов прийти на помощь другу, не ругается матом. Когда включается камера, наружу вырывается «внутренний демон» - грубый и невоспитанный хам, для которого закон не писан. Он может подойти и попросить у прохожего кусок туалетной бумаги или же предложить купить товар из секс-шопа. Давайте познакомимся с Александром Моренто, который ежедневно пранкует (разыгрывает - Прим. ред.) сибиряков.

Девушка Александра не раз становилась участницей розыгрышей. Фото: личный архив.

«У ВСЕХ ДЕВУШЕК РОЗОВЫЕ СОСКИ?»

Александр Моренто переехал в Новосибирск недавно. Раньше жил в Чите. Именно там он начал свою «карьеру» пранкера.

- Мне 22 года, по образованию я программист. Цель переезда проста: снимать контент для блога. В Чите население небольшое, не так легко раскрутиться. В Новосибирске для этого больше возможностей, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Александр.

Идея вести свой блог парня посетила два года назад. Хотел заниматься съемками, но долго не мог определиться с тематикой, да и оборудование нужно было хорошее. На него Александр заработал в такси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749852" frameborder="0"></iframe> Блогер ради лайков прикинулся токсикоманом и просил налить ему бензина.

- Почему именно пранки? Сейчас молодежь любит смотреть жесткий контент. Спрос рождает предложение. Людям нравятся юмористические ролики. Человек, который заходит в интернет, не сильно хочет развиваться. Многие сидят в «Инстаграме», чтобы расслабиться, - объясняет парень.

Изучая профиль Александра, волосы на голове встают дыбом. Локация съемок - людные места в Новосибирске. Чаще всего это улицы, парки и торговые центры. Для парня не составляет проблем подойти к человеку на улице и попросить налить ему бензин, чтобы понюхать, или спрашивает, у всех ли девушек розовые соски.

Свою девушку парень тоже не жалеет. Доказательство этому - ролик про испорченный день рождения: пару похищают из кафе неизвестные в масках, привозят в лес, а там уже выкопана могила. В Александра начинают стрелять, а его девушка убегает в лес. Но заканчивается все хеппи-эндом - ее поздравляют с праздником.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749848" frameborder="0"></iframe> Блогер увез свою девушку в лес и чуть не закопал заживо.

ПОЛИЦИЯ ПОДАЛА В СУД

Реакция на розыгрыши у всех разная. Некоторые смеются, а кто-то и сразу в драку лезет. Например, в одном из парков Новосибирска на Александра во время съемок ролика о поисках «закладки» накинулся мужчина. Они пару минут валялись в снегу, а потом нападавшему объяснили, что вообще здесь происходит. Несколько раз Александр попадал в отдел полиции из-за пранков.

- Суть того злосчастного ролика была такова: я подцепил девушку на улице, посадил в машину, чтобы подвезти, тут подходит моя «бывшая» с пистолетом и заставляет ее встать на колени, начинает стрелять. После этого нас забирали в отдел, где герои писали объяснительную, что не имеют к нам претензий, - описывает Александр. - Один раз был суд. Мы обрызгали из огнетушителей полицейскую машину. Хотели на мировую пойти после пранка - оплатить мойку и химчистку. Но полицейские довели дело до суда, в результате мы выплатили штраф 500 рублей.

Александр снимает пранки вместе со своей девушкой. Фото: личный архив.

Сценарии для пранков Александр не придумывает. Просто набрасывает идеи и идет вместе со своей девушкой снимать. Дальше - чистая импровизация.

- Моя девушка - единственная, кто поддерживает меня в этом от начала и до конца. Когда еще в Чите работал фитнес-тренером, коллеги резко перестали общаться со мной. Родители сначала пытались отговорить, но потом смирились, сейчас не обращают внимания, - признается Александр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749853" frameborder="0"></iframe> Пранкер уговорил прохожего вырвать страницы из паспорта, чтобы справить нужду.

«БУЗОВА САМА МЕНЯ НАШЛА»

Социальные сети приносят молодой паре приличный доход. Александр не называет сумму, но говорит, что на хлеб с икрой хватает. Парень снимает рекламу для разных фирм, есть свое портфолио. Недавно снимал видеоролик для известной российской холостячки - Ольги Бузовой, когда та приезжала на концерт в Новосибирск.

- На нас вышел ее менеджер. Написал моей девушке, она показала портфолио, и им понравилось. Так и познакомились с Олей, - кратко отвечает парень.

В преддверии Нового года пара планирует снять что-то безбашенное. Идеей Александр не поделился - иначе смотреть не интересно будет.

А как вы, уважаемые читатели, относитесь к таким розыгрышам?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749854" frameborder="0"></iframe> Пранкер перепугал прохожих, делая вид, что ищет закладку.

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