«Из-за какого-то слова «чурка» сломали жизнь»: суд отказался оправдать учительницу, которая велела мигрантке учить русский язык

Началась история с того, что мама ученицы болотнинской школы - мигрантка из Узбекистана - затеяла спор о школьном меню. Слово за слово - разгорелся скандал. Свидетели говорят, что учитель Наталья Оганесян обозвала родительницу чуркой и упрекнула в незнании русского языка. Педагог отрицает: говорит, никаких грубых слов не употребляла и была ошеломлена, узнав, что попала под статью.

- Что меня больше всего потрясло - это самое главное обвинение: «заставляла говорить по-русски». Я никого не заставляла говорить по-русски. Единственное, директор говорит: «Я помню, вы сказали научиться говорить по-русски». Я 42 года преподаю! Всю жизнь на нищенскую учительскую зарплату воспитывала в детях любовь к русскому языку, уважение к русскому языку, гордость за русский язык, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Оганесян.

И все-таки дело сельского учителя дошло до суда. Поддержать педагога пытался представитель общественной организации «За права человека» Василий Ерюков, он ходил с заседания на заседание. Верил, что пенсионерку вот-вот оправдают. Он считает, что даже если педагог и нахамила собеседнице, стоило простить.

- Ситуация со словом «чурка» удивляет. Из-за какого-то слова сломали человеку жизнь! Даже если бы оно было произнесено при личном конфликте, учительница - уже бабушка, грубо говоря. Она на пенсии, проработала в школе 40 лет, - говорит Василий Ерюков.

- Она вскакивает и начинает на меня кричать: «пошла вон отсюда!». Как разгорелся конфликт между учительницей и иностранкой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Пока шел процесс, уголовную статью 282 «Унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка» декриминализировали. Уголовное преследование прекратили, хотя обвиняемая сама настаивала, чтобы дело довели до конца и официально признали ее невиновной. Тогда учитель смогла бы сохранить репутацию и взыскать компенсацию. Однако на днях и Новосибирский областной суд на сторону педагога не встал. Невиновной Оганесян не признали.

Автор монографий об экстремизме, кандидат философских наук Сергей Чудинов говорит, что педагоги могут попасть под такие обвинения, просто читая в школах или вузах исторические лекции.

- Все-таки борьба с экстремизмом должна сводиться к преследованию политических организаций, которые проповедуют радикальную экстремистскую идеологию, - прокомментировал КП-Новосибирск Чудинов. - А если какие-то конфликты возникают на бытовой почве, мне кажется, надо к этому мягче относиться. Мне кажется, к подобным ситуациям приводит недостаток реальных экстремистских дел. Работа в плане профилактики и борьбы против экстремистской идеологии часто зашкаливает. Невозможно, например, преподавателю, ведя какой-то исторический курс, открыто показывать символику, например, нацистов, фашистов. По законодательству можно за это привлечь.

Историков могут привлечь за экстремизм, если покажут нацистскую символику. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

В истории с «экстремисткой» Натальей Оганесян парадоксально и то, что в возбуждении ненависти на национальной почве обвинили обладательницу армянской фамилии. Силовики, которые вели это дело, настаивают: судили заслуженно. И добавляют, что учитель не впервые отвечала на суде за свои слова. Действительно, шесть лет назад гражданский иск против Оганесян подавала ее же коллега. Жаловалась на оскорбления и выиграла процесс. Виновница тогда выплатила компенсацию - 10 тысяч рублей.

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