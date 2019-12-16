Библия не дает конкретного ответа, есть ли у животных душа и попадает ли она в рай. По мнению батюшки, известная фраза: «Все псы попадают в рай» - это всего лишь название мультфильма. Для автора картины это был провокационный лозунг, на который люди должны были среагировать, а сам мультик совсем не об этом. Да, там есть эпизод, когда пес попадает в рай, но это только один из элементов сюжета, а все остальные действия происходят на земле. Также протоиерей отрицает, что выражение «братья наши меньшие» - про животных. Батюшка утверждает, что это шутка, вошедшая в повседневную жизнь. Позиция Андрея Ромашко категорична: души у животных нет. Батюшка объясняет, почему он так считает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/749883" frameborder="0"></iframe> Есть ли у животных душа?.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019».