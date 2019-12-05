2019-12-09T01:22:02+03:00
Общество

Флирт - это измена?

Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает, почему легкая симпатия не к мужу или жене - это уже грех.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Супружеская измена - это ад для семьи, где первыми страдают дети. Каждый под изменой понимает свое. Что насчет флирта? Считается ли изменой обмен любезностями между мужчиной и женщиной? У каждого своя позиция. Церковь на этот вопрос категорично заявляет, что флирт - это так называемая отложенная измена, первый шаг по пути в пропасть. Андрей Ромашко подробно рассказывает, как милое кокетство между мужчиной и женщиной приводит к одному из самых страшных грехов.

Флирт это измена?.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
А что насчет флирта: считается ли изменой обмен любезностями между мужчиной и женщиной?
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