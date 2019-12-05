Флирт - это измена?
Супружеская измена - это ад для семьи, где первыми страдают дети. Каждый под изменой понимает свое. Что насчет флирта? Считается ли изменой обмен любезностями между мужчиной и женщиной? У каждого своя позиция. Церковь на этот вопрос категорично заявляет, что флирт - это так называемая отложенная измена, первый шаг по пути в пропасть. Андрей Ромашко подробно рассказывает, как милое кокетство между мужчиной и женщиной приводит к одному из самых страшных грехов.
Флирт это измена?.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
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