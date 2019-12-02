2019-12-02T16:13:29+03:00
Общество

Сайт КП-Новосибирск стал самым читаемым региональным СМИ месяца

В ноябре материалы на сайте новосибирской «Комсомолки» увидели 3 миллиона 138 тысяч человек
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КП-Новосибирск работает на всех современных медиаплощадках.КП-Новосибирск работает на всех современных медиаплощадках.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Сайт КП-Новосибирск закрепил свое лидерство среди СМИ Новосибирской области. Портал показывает стабильную динамику непрерывно, а сейчас перешагнул рубеж в 3 миллиона уникальных посетителей за месяц. Сотрудники свергнутого с первого места конкурента устроили в интернете бурные дебаты и пытались оспорить лидерство «Комсомолки». Но итоги ноября лишь подтвердили: сайт КП-Новосибирск - самое читаемое региональное СМИ.

Счетчик Liveinternet зафиксировал по итогу ноября 3 138 305 посетителей портала. Это на 10% больше, чем у ближайшего конкурента - НГС.

Данные по счетчику Liveinternet за ноябрь.

Данные по счетчику Liveinternet за ноябрь.

- Сейчас в соцсетях целая волна вопросов на тему: как вы это делаете? Просят рассказать о своих технологиях и прочее… Раскрывать всех тонкостей я, конечно, не буду. Но главный секрет: мы первыми даем читателю главные новости. Наша обязанность - полно и подробно раскрывать те темы, которые интересны аудитории. Быть честными, добывать эксклюзивные детали, находить фотографии и видео с мест событий, - объясняет главный редактор КП-Новосибирск Виктория Минаева. - Сайт КП-Новосибирск - не только главный новостной портал региона, здесь вы найдете громкие расследования, городские конкурсы и лайфхаки от экспертов.

Напомним, что КП-Новосибирск работает на всех современных медиаплощадках. Наряду с бумажной версией газеты и сайтом у издания есть страницы в популярных соцсетях, на волне 98,3 FM идет вещание Радио «Комсомольская правда». И мы благодарим наших читателей и слушателей за верность и поддержку. Кстати, свои новости вы всегда можете прислать нам на редакционные WhatsApp, Telegram и Viber по номеру 8-923-145-11-03.

ИСТОЧНИК KP.RU

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