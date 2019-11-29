«Мужик попал под волну о домашнем насилии»: соседи вступились за изверга, который тушил окурки о трехлетнего мальчика

Жители деревни Бердь встали на защиту осужденного за садизм и пытки тракториста, который тушил бычки об трехлетнего пасынка. Соседи 30-летнего мужчины уверены, что он стал жертвой шантажа со стороны матери и угодил в суд по глупости. Мать пострадавшего ребенка Тамара Расторгуева (имена героев изменены) рассказала «КП-Новосибирск» свою версию произошедшего.

История про отчима-тихоню, который оказался тираном, шокировала новосибирцев — 30-летний мужчина тушил о трехлетнего мальчика бычки, приучая его к туалету. Мальчика спасла соседка, которая заметила избитого ребенка на улице и позвонила матери, она в это время была в другом городе. Полиция завела уголовное дело, но суд закончился условным сроком.

По словам матери мальчика, раньше отчим никогда не обижал ребенка, все было тихо и спокойно. Фото: соцсети.

СИДЕЛ БЕЗ РАБОТЫ

Тамара родилась в селе Березовка Новосибирского района — но рано потеряла родителей и попала в детский дом. Девушка окончила училище по профессии повар и пошла работать, вышла замуж и в 18 лет родила дочь. Первый брак распался, дочка осталась жить с отцом. Тамара попыталась создать семью во второй раз — тогда родился Саша, но через несколько лет опять развод. Молодая мать оказалась одна с ребенком руках и в съемном жилье — нужно было искать опору.

Жизнь свела ее с Андреем Пестренко. В феврале, пара сошлась, их познакомили друзья. Общение длилось несколько месяцев, вскоре женщина переехала к ухажеру, поближе к Бердску. Вера говорит, что вынуждена была обеспечивать семью, в то время 30-летний мужчина сидел без постоянной работы — из-за необходимости часто ездить в Бердск она оставила трехлетнего сына сожителю.

— До этого он никогда не обижал ребенка, при мне все было тихо и спокойно. Руку на меня не поднимал, в целом был неконфликтный, выпивал, но не алкоголик. Соседка позвонила и рассказала, что Андрей таскает ребенка избитого, я попросила сестру забрать мальчика. Когда увидела сына — чуть не поседела, синяки по всему телу, ожоги на руках, лице, на животе. В больнице нам сразу вызвали полицию, завели уголовное дело, — рассказала КП-Новосибирск Тамара.

По данным прокуратуры, отчим бил малыша кулаком по лицу, душил и тряс, как куклу, кидал на диван, тушил о ребенка бычки, хватал за пах — потому что мальчик звал маму и писался в штаны.

После того страшного дня Андрей ни разу не связывался с Тамарой.

Мама была в шоке, когда увидела, что отчим сделал с ребенком.

«ПОПАЛ ПОД ВОЛНУ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ»

Староста деревни Бердь давно знает семью Пестренко — мальчик рос на его глазах и ходил в детский сад. Соседи и не могли предположить, что простой тракторист из бедной семьи устроит пытки, а именно по этой статье судили отчима, трехлетнего мальчика.

— Мне кажется, что там ситуация больше надумана, и мужик попал под волну о домашнем насилии. Возможно, что эта женщина хотела с него что-то поиметь. Сашка по натуре не конфликтный, отзывчивый мужик — злого умысла не держал, разве что по молодости выпивал и попал под судимость, — рассказал местный житель деревни.

Тамара же опровергает слухи о попытках шантажировать Андрея — из-за них она даже не стала требовать компенсации морального вреда.

— На суд меня вызывали один раз, второй раз — мою сестру. Андрей ко мне не приходил, как и я к нему. Но мама Андрея стала говорить, что я у него денег требовала. Это ложь, именно поэтому я даже не стала заявлять компенсацию ущерба — но просила наказать по всей строгости. Почему-то ему дали условный срок, он на свободе — и я даже не знаю, чего ожидать, — говорит Тамара.

Прошло больше года, но трехлетний Саша едва забыл о той страшной ночи. Несколько месяцев он кричал во сне, до сих пор плохо разговаривает. В тоже время мальчик любит петь, рисовать и собирать конструктор. Мама готовит ребенка в детский сад.

— Папа Саши платит алименты, но конечно денег мало. Сейчас нашу пекарню закрыли — я устраиваюсь в новую, думаю продать дом в родной деревне и с помощью маткапитала купить квартиру — хотя бы на студию хватит. А что касается Андрея — мне его денег не надо, хочу, чтобы наказали его по всей строгости, — рассказала КП-Новосибирск Тамара Расторгуева.

Мать судимого Андрея отказалась давать комментарии о поведении сына, сказав, что «они и так устали от этой истории».

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