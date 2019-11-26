2019-11-26T18:55:31+03:00
Общество

Отчим-тихоня оказался тираном: он тушил о трехлетнего мальчика бычки, приучая его к туалету

Мальчик часто писал в штаны, и это не нравилось ухажеру его мамы. На ребенке обнаружили множество синяков и ожогов, но суд пощадил садиста
Никита МАНЬКО
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Отчим-садист оставался один на один с трехлетним мальчиком.Отчим-садист оставался один на один с трехлетним мальчиком.Фото: СОЦСЕТИ
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Отчим оказался настоящим чудовищем для неродного сына - истязал мальчика и буквально пытал его. Но получил только условный срок. На днях Искитимский районный суд вынес приговор 30-летнему домашнему тирану из маленькой деревни под Новосибирском.

На мальчике нашли синяки и ожоги. Фото: СОЦСЕТИ

На мальчике нашли синяки и ожоги.Фото: СОЦСЕТИ

«ВЗЯЛ РЕБЕНКА ЗА ШЕЮ И НАЧАЛ ТРЯСТИ, КАК КУКЛУ»

Тракторист Андрей Пестренко* и 24-летняя пекарь Тамара Расторгуева* познакомились прошлой весной. У женщины был ребенок, но для мужчины это поначалу не было проблемой. Через несколько недель после знакомства молодая мать переехала жить к ухажеру. Простой местный тракторист казался ей спокойным и надежным спутником - пускай и прикладывался к бутылке, но работал и особой агрессии не проявлял. Соседи не видели в нем домашнего тирана - даже выпив, мужчина не устраивал драк и казался тихоней.

Тома каждый день ездила на работу в Бердск, оставляла сына Андрею, иногда ночевала у сестры в городе. Тракторист работал на хозполях местной птицефабрики посменно и по два дня сидел дома. Сперва мужчина гулял и даже играл с ребенком, подтвердили на суде соседи.

Пара съехалась быстро, Тома думала, что нашла ребенку отца. Фото: СОЦСЕТИ

Пара съехалась быстро, Тома думала, что нашла ребенку отца.Фото: СОЦСЕТИ

Надежды Томы на счастье рухнули спустя полтора месяца. Согласно материалам дела 10 июня 2018 года женщина в очередной раз оставила трехлетнего Илью с отчимом и уехала работать в Бердск.

- Он проснулся и капризничал, не хотел слушаться и часто писался, - рассказывал следователю тракторист.

Это раздражало новоявленного отчима, и тот с силой шлепал трехлетку. Мужчина не хотел быть нянькой - его тянуло к бутылке. В очередной раз мальчик взбесил пьяного папашу за завтраком: ребенок не дотерпел и описал штаны. В отместку отчим ударил малыша кулаком по лицу.

Трехлетний Саша* стал плакать, звать маму, это еще больше разозлило садиста. Как говорят следователи, мужчина взял ребенка за шею, придушил и начал трясти, как куклу, а потом кинул на диван.

ПЫТКИ ОСТАНОВИЛА СОСЕДКА

- К вечеру уже сильно пьяный тракторист тушил о ребенка бычки - четыре ожога на голове, шее и животе позже зафиксировали в больнице, - прокомментировал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. - А когда ребенок в очередной раз обмочился, тракторист схватил его за пах и потащил в туалет. К несчастью мальчика, в тот день мама так и не вернулась домой, оставшись ночевать у сестры.

На следующий день ребенок даже попытался сбежать из дома. Но строгий отчим поймал его у калитки, тащил домой под мышкой, как куклу. Свидетелем этой сцены стала соседка. Она-то и забила тревогу, позвонила Тамаре - та была на работе, сказала, что отчим обижает ребенка. Вечером Сашу уже осматривали в Бердской городской больнице. А Тома собрала чемоданы и сразу съехала от садиста.

Мама и подумать не могла, что ее новый ухажер сделает с ребенком. Фото: СОЦСЕТИ

Мама и подумать не могла, что ее новый ухажер сделает с ребенком.Фото: СОЦСЕТИ

- В ходе следствия подозреваемый Андрей Пестренко признавал вину, показывал и рассказывал, где и как бил ребенка. Но мать мужчины чуть не сорвала следственный эксперимент - устроила истерику и, встав на защиту сына, чуть не порвала материалы уголовного дела. Возможно, испугавшись гнева матери, подозреваемый резко изменил свою позицию, отказавшись от показаний и не признавая вину полностью, - сообщил КП-Новосибирск помощник Искитимского межрайонного прокурора Сергей Сердюков.

Что же говорят соседи о личности неадекватного мужчины? Родился и жил в деревне Бердь, окончил девять классов, давно погасил первую судимость и остался жить в отчем доме. В коллективе слыл нормальным работником, среди соседей - пьющим, но спокойным и простым мужиком. Туда же он вернулся из зала Искитимского районного суда, получив три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

- Когда мы получим решение суда, будет решаться вопрос об обжаловании приговора. Как гособвинитель, я просил суд назначить реальный срок - пять лет лишения свободы. Потерпевшая сторона не заявляла исков о компенсации морального вреда, - говорит КП-Новосибирск помощник прокурора Сергей Сердюков.

Журналисты КП-Новосибирск готовы выслушать вторую сторону конфликта. Связаться с редакцией можно по телефону 8-923-145-11-03.

* Имена и фамилии изменены, так как приговор пока не вступил в законную силу.

Журналисты КП-Новосибирск готовы выслушать вторую сторону конфликта. Связаться с редакцией можно по телефону 8-923-145-11-03.

* Имена и фамилии изменены, так как приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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