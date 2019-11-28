2019-11-28T17:57:40+03:00
Происшествия

«Нога в крови, ребенок плачет»: взрослый мужик оставил школьника на растерзание бродячих псов

Мама мальчика хочет добиться, чтобы служба отлова убрала с улицы опасных собак, но пока от них реакции нет
Татьяна СОЛОВОВА
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Мальчишка с окровавленной ногой чудом сумел вырваться и добежать до школы. Фото: личный архив.Мальчишка с окровавленной ногой чудом сумел вырваться и добежать до школы. Фото: личный архив.
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Новосибирскому шестикласснику Кириллу 12 лет: мальчишка хорошо учится, участвует в интеллектуальных играх. От его дома на улице Новоуральской до школы всего 200 метров, до садика – всего 40 метров. Казалось бы, ничего страшного не могло случиться. Ребенок давно ходит на уроки один. Но 27 ноября мальчик чудом остался жив, сумев убежать от своры напавших на него собак. О подробностях произошедшего КП-Новосибирск рассказала его мама Дарья.

«СОСЕД ВСЕ ВИДЕЛ, НО НЕ ПОМОГ»

- Этих бродячих собак мы давно уже приметили: их наш сосед подкармливает. Сколько раз его просили прекратить, но плевал он на это. Однажды было такое, что к сыну друг пришел, а псы на улице ему в ногу вцепились, - рассказала КП-Новосибирск Дарья. – На моего сына псы напали на его глазах: сосед собакам есть нес. Видимо, псы агрессию проявили, потому что подумали, что мой сын может у них еду отобрать. И мужик этот хоть и видел, что происходит, но даже не попытался помочь.

Псы вцепились ребенку в правую ногу: каким-то чудом мальчишка сумел вырваться и добежал до школы. Благо, до нее оставались считанные метры.

- Сын мне звонит в слезах, говорит: «Мама, меня собаки покусали!». Муж тут же в школу рванул: ребенка сразу оттуда забрал - у сына вся нога в крови была, - рассказывает Дарья.

Сейчас ребенок каждый день ходит в больницу на процедуры и уколы: родители надеются, что парнишка никакой заразы от бродячих животных не подцепил.

Псы напали на ребенка 27 ноября.

Псы напали на ребенка 27 ноября.

«ЗА НЕДЕЛЮ ПОКУСАЛИ ЧЕТВЕРЫХ»

Пост о том, что произошло с Кириллом, его мама выложила в соцсетях. Возмущенные сибиряки начали писать комментарии, и выяснилось, что мальчишка – уже четвертая жертва бродячих псов за неделю.

- На нашего ребенка тоже напали 22 ноября, - написал сибиряк Андрей.

- Мою маму тоже покусали, - поделилась девушка Ника.

Мама Кирилла решила бороться с агрессивными животными и обратилась в службу отлова:

- Они к нам приехали, взяли с меня подпись, что на вызове были, и ехали. Это все, что пока они сделали! А как же

безопасность наших детей? – возмущается Дарья.

Сибирячка после случившегося с ее сыном уже написала заявление в полицию, чтобы они провели проверку.

КП-Новосибирск уже написала запрос в Новосибирский центр по проблемам домашних животных о сложившейся ситуации: мы обязательно опубликуем ответ в ближайшее время.

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Сибиряки утверждают, что это уже не первое нападение за неделю (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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