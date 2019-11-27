2019-11-27T11:58:39+03:00
Общество

Четыре новых автобуса - для Сузунского района

Надежные «пазики» уже колесят по селам
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Надежный транспорт для сельских дорог.Надежный транспорт для сельских дорог.
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В автопарке Сузунского района пополнение -на днях для ПАПТ за счет областного бюджета было приобретено четыре новых автобуса. Надежные белые ПАЗы- 4234, на тридцать посадочных мест, будут работать на внутрирайонных маршрутах.

Спикер законодательного собрания региона Андрей Шимкив и депутат заксобрания Евгений Покровский в торжественной обстановке вручили ключи водителям.

- Два автобуса уже здесь и два едут из Новосибирска, - сказал Андрей Шимкив. - Это приятное и радостное событие. Нам хочется, чтобы предприятие развивалось, чтобы зарабатывало деньги, чтобы поездки для жителей были комфортными и безопасными. Много обещать не буду, но в перспективе ожидается еще один автобус на межгород.

Депутат Евгений Покровский пожелал водителям доброго пути и пообещал, что со стороны парламентариев «Сузунское ПАТП» всегда может рассчитывать на помощь.

Водители в свою очередь поблагодарили всех за новые автобусы, потому что надежней транспорта для сельских дорог не придумаешь. В любую непогоду – дождь и снегопад эти «пазики» доставят пассажиров точно по расписанию.

- Десять лет отработал на прежнем автобусе и новый дали, - рассказывает шофер Виктор Иост. - Это нормальная, надежная машина – ни разу не подвела. Главное – в новом автобусе водительская печка теплее.

По словам директор Сузунского ПАТП Виктора Палецкого, автопарк требует ежегодного обновления, ведь автобусы изнашиваются в среднем за 7-10 лет.

- Ежегодно нужно менять по три единицы техники, - сказал он. - Поэтому четыре новых автобуса - это хорошее подспорье для внутрирайонных перевозок.Помощь от депутатов пришла вовремя и мы довольны. Я благодарен им за заботу и уважение к нашим людям.

Новые автобусы выйдут на следующие маршруты: Сузун - Верх-Сузун - Камышенка - Лесниковский - Мереть; Сузун - Нижний Сузун - Малышево - Поротниково - Каргаполово - Зорино - Тараданово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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