Повестка дня

4декабря 2019 года

10.00 большой зал мэрии

города Новосибирска

2 этаж

1. О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов(первое чтение)

2. О внесении изменений в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (первое чтение)

3. О внесении изменения в абзац четвертый пункта 2.4 Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 (первое чтение)

4. О внесении изменения в абзац третий пункта 2.1 Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Новосибирска, для личных и бытовых нужд, установленных решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1541 (первое чтение)

5. О Порядке расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска (первое чтение)

6. О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска (первое чтение)

7. О внесении изменения в решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.03.2019 № 762 «Об утверждении коэффициента Ки, применяемого для определения размера платы за размещение объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях и земельных участках, расположенных в границах города Новосибирска»(первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение о департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 (первое чтение)

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 «О департаменте по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска»(первое чтение)

11. О реорганизации департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, внесении изменений в Положение о департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска(первое чтение)

12. О внесении изменений в Порядок взаимодействия заказчиков с мэрией города Новосибирска как органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.02.2014 № 1051 (первое чтение)

13. О внесении изменений в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2018 № 702 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2019 – 2021 годы»

14. О внесении изменений в приложение к решению городского Совета Новосибирска от 07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города Новосибирска»

15. О протесте прокурора города Новосибирска от 21.10.2019 № 2-2431в-2019 на отдельные положения Порядка организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, определенного решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640

16. О поручениях Совета депутатов города Новосибирска в проект годового плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2020 год

17. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 740

18. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев