2019-11-27T06:38:24+03:00
Общество

Повестка дня

Тридцать девятой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
Поделиться:
Повестка тридцать девятой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созываПовестка тридцать девятой сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
Изменить размер текста:

4декабря 2019 года

10.00 большой зал мэрии

города Новосибирска

2 этаж

1. О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов(первое чтение)

2. О внесении изменений в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (первое чтение)

3. О внесении изменения в абзац четвертый пункта 2.4 Правил распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 (первое чтение)

4. О внесении изменения в абзац третий пункта 2.1 Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города Новосибирска, для личных и бытовых нужд, установленных решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 № 1541 (первое чтение)

5. О Порядке расчета и взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска (первое чтение)

6. О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности города Новосибирска (первое чтение)

7. О внесении изменения в решение Совета депутатов города Новосибирска от 20.03.2019 № 762 «Об утверждении коэффициента Ки, применяемого для определения размера платы за размещение объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на землях и земельных участках, расположенных в границах города Новосибирска»(первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение о департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 (первое чтение)

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 «О департаменте по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска»(первое чтение)

11. О реорганизации департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, внесении изменений в Положение о департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска(первое чтение)

12. О внесении изменений в Порядок взаимодействия заказчиков с мэрией города Новосибирска как органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.02.2014 № 1051 (первое чтение)

13. О внесении изменений в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2018 № 702 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2019 – 2021 годы»

14. О внесении изменений в приложение к решению городского Совета Новосибирска от 07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города Новосибирска»

15. О протесте прокурора города Новосибирска от 21.10.2019 № 2-2431в-2019 на отдельные положения Порядка организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, определенного решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640

16. О поручениях Совета депутатов города Новосибирска в проект годового плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2020 год

17. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 740

18. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов

города Новосибирска

Д. В. Асанцев

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Совета депутатов города Новосибирска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
«Дети игнорировали учительниц и замечания!»: суд оставил на свободе школьного директора, который душил ученика
Теперь уголовное дело могут возбудить в отношении его коллег, детей и адвоката за лжесвидетельствование. Как педагог пошел на сделку со следствием и перевернул ход процесса - в материале КП-Новосибирск
Кому дают награды за высокое качество продуктов?
Товары собственной торговой марки (СТМ) ГК «ДИКСИ» получили высшие награды конкурса «Гарантия качества-2019». 13 категорий продуктов СТМ компании удостоились дипломов и наград, было завоевано 5 золотых и 5 серебряных медалей
Новости 24
Следователи ищут банду малолеток, избивающих школьников
«Он просто псих»: сибирячку преследует хакер-фетишист из-за фото голых пяток
Сегодня единый день контроля в Новосибирске: ответы на вопросы горожан о теплоснабжении и горячем водоснабжении
«Откуда она взялась?»: под Новосибирском ондатра прибежала в село и напала на местную собаку
Сибиряк убил портниху, которая шила ему рукавицы
Пенсионерке из Новосибирска вручили награду погибшего на фронте отца
«Они истощенные и больные»: сибирячке на на что кормить 30 голодающих собак
Чудо с бантиком: сибирячка делает животным такие прически, что Зверев позавидует
В мэрии Новосибирска прокомментировали повышение стоимости проезда на общественном транспорте
«Страшная смерть»: сибиряк на «Жигулях» столкнулся с фурами и погиб
Банда лжеохранников грабила новосибирские фирмы и продавала украденное в интернете
Банда отмороженных подростков терроризирует школьников в Калининском районе
В Искитиме 73-летнего дедушку нашли мертвым на путях
«Мой прадед воевал, а вы врете!»: новосибирцы пикетировали кинотеатр, где рассказывали о сговоре СССР и фашисткой Германии
«Главное, чтобы добрая была»: парень весом 290 килограммов ищет невесту