«Ее парень обманул»: в соцсети выложили «голое» фото пятиклассницы

Скандальный пост появился в одной из новосибирских групп в соцсетях: на опубликованном фото - школьница в одном лифчике. Сначала лицо девочки замазали, а потом запостили снимок без всякой ретуши. И сделали подпись: «Узнаете?»

Разумеется, ученицу одной из местных школ многие узнали, и в комментариях разгорелась настоящая буря.

- Просто какой-то конченый придурок это слил, и ему стало легче, наверное, - защищали девочку одни.

«Некогда читать, что на заборах написано» - директор неожиданно отреагировал на вопрос о школьном скандале. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Фотки вы отправляете сами, не думая о последствиях. Если у вас тогда мозгов не было, это уже ваши проблемы. Прежде, чем что-то делать, думайте головой, пожалуйста, - не щадили школьницу другие.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с подругой той самой девочки: она рассказала, как эта фотография вообще появилась в Сети:

- Ира (имя девочки изменено. - Прим. авт.) сейчас учится в восьмом, а фото было сделано еще в пятом классе. Тогда на странице подружки Иры сидел мальчик и решил Иру разыграть. Он попросил скинуть фотку лифчика - написал от имени подруги: «Хочу такой же». Ира не знала, что это не подружка пишет. Ну она и сфотографировала его прямо на себе. И вот так нехорошо получилось. А тот мальчик сохранил фото на телефон, потом оно разлетелось по всей школе. Про это все уже забыли, но снимок заново появился на всеобщем обозрении - уже в соцсетях.

Мы дозвонились до директора школы, где учится девочка. Спросили, выяснили ли, кто именно разместил фотографии, будут ли их удалять? Но в ответ услышали обвинения в адрес журналистов.

- Я понятия не имею, что вы там собираете, по каким помойкам и по каким сайтам. Все, что на заборах написано, у меня физически нет времени читать, - «интеллигентно» прокомментировал директор, заявив, что даже разбираться в этой истории не хочет. А надо бы. Школа гремит на весь Новосибирск скандалами не первый раз. И не хотелось бы, чтобы пострадал очередной ребенок. Ведь если взрослые не вмешаются в ситуацию, кто знает, чем закончится этот буллинг в соцсетях.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Родители, требуйте компенсацию!»

Дадим слово юристу Марине Пьянковой, которая подсказала, как действовать родителям в этой ситуации:

- Распространение подобных фотографий подпадает под действие сразу двух статей Уголовного кодекса РФ. Так, статья 137 УК предусматривает ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, статья 242 УК РФ - за оборот порнографических материалов. При этом возраст, с которого наступает уголовная ответственность по указанным составам преступления, - 16 лет, а по части 2 статьи 242 УК РФ - 18 лет. Максимум, что грозит виновным, - до 6 лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшая имеет право взыскать компенсацию морального вреда с лица, разместившего фотографии. Если лицо несовершеннолетнее, то выплачивать деньги будут родители. Поэтому я рекомендую законным представителям девочки писать заявление в полицию и прокуратуру.

ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ

Как отреагировать взрослому, если откровенные фото ребенка всплыли в Сети?

Вот что рекомендует родителям девочки психоаналитик Константин Зубахин:

- Прежде всего никакого морализаторства со стороны взрослых: надо слушать девочку, дать ей высказаться. Вряд ли она просто так скинула подруге такое фото: скорее всего, за этим стоит что-то, о чем девочка боится сказать. Возможно, это что-то в ее подсознании. Насчет комментариев в соцсетях и того, что об этом знает вся школа, нужно постараться объяснить, раз фото вызвало такой ажиотаж, значит, девочка привлекательная. И окружающие это понимают. А поскольку тема секса для подростков страшная, хоть они и не признаются в этом, то они пытаются пошлить. Оттого и такие комментарии.

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